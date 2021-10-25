በሱዳን በኩል በህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎች ከሀገር ሊወጡ የሞከሩ 48 ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ጎንደር፤ጥቅምት 15/2014( ኢዜአ) በማእከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭሆ ወረዳ በህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎች በጎረቤት ሱዳን በኩል ከሀገር ሊወጡ የነበሩ 48 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ኢንስፔክተር ሙላት ጌጡ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በሁለት ተሽከርካሪዎች ተጭነው በምእራብ ጎንደር ዞን አብርሃጅራ በተባለው የድንበር ከተማ በኩል ከሀገር ለመውጣት ሲሞክሩ ነው።
የአካባቢው ህብረተሰብ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ በወረዳው ልዩ ስሙ ገነቴ በተባለው ቀበሌ ጫካ ውስጥ በድብቅ በእግር ሲያቋርጡ መያዛቸውን አስረድተዋል፡፡
“ከትናንት በስቲያ ከቀኑ አራት ሰአት ላይ ከተያዙት ግለሰቦች 4ቱ ወንዶች ሲሆን 44 ደግሞ ሴቶች ናቸው” ያሉት ኢንስፔክተሩ ከደቡብና ከሶማሌ ክልል በህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎች ተታለው የመጡ እንደሆኑም ገልጸዋል፡፡
“ግለሰቦቹ በረሃ ውስጥ ጥለዋቸው በሄዱት ህገ-ወጥ ደላሎች ሳቢያ ለከፍተኛ ረሃብና ውሃ ጥም ተጋልጠው ከፍተኛ እንግልት የደረሰባቸው ናቸው” ብለዋል፡፡
ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ከተያዙት ግለሰቦች መካከል 10 የሚሆኑት በደላሎች አማካኝነት ሀሰተኛ የጎንደር ከተማ የነዋሪነት መታወቂያ ተዘጋጅቶላቸው ሲጓጓዙ የተገኙ እንደሆኑም ተናግረዋል፡፡
ግለሰቦቹን ሲያጓጉዙ ተገኝተው በቁጥጥር ስር የዋሉት ሁለቱ ተሽከርካሪዎች የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-19044 አማ እንዲሁም ኮድ 3-20091 አማ የሆኑ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻዎች መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ከተሸከርካሪዎቹ በተጨማሪ አንድ የሾፎሩ ረዳት በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን የሁለቱን የመኪኖች አሽከርካሪዎችና ህገ-ወጥ አዘዋዋሪዎቹን ለመያዝ ፖሊስ ክትትል እያደረገ መሆኑም ተገልጿል።
በፖሊስ በወረዳው መስተዳድርና በህዝቡ ትብብር ግለሰቦቹን ወደ መጡበት አካባቢ በቅርብ ቀናት መልሶ ለመሸኘት መታቀዱንም ነው ኢንስፔክተር ሙላት የተናገሩት።
ህብረተሰቡ፣ ወላጆችና ወጣቶች ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ከመዳረግ ባለፈ እስከ ሞት ሊያደርስ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም ሃላፊው መልእክት አስተላልፈዋል፡፡