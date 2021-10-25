ወጣቱ አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን ለማስወገድ ለአገሩ ዘብ እንዲቆም ጥሪ ቀረበ

ጥቅምት 15/2014/ኢዜአ/ ወጣቱ አሸባሪዎቹን ቡድኖች ህወሓትና ሸኔን ለማስወገድ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የኦሮሚያ ወጣት አደረጃጀቶች ጥሪ አቅርበዋል።
የኦሮሚያ ወጣቶች ፌዴሬሽን፣ ወጣቶች ማህበር እና ወጣት ሊግ የአገሪቷን ወቅታዊ ሁኔታ እና የወጣቱን ሚና አስመልክተው በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫው ወጣቱ የአገሩን ክብር ለማስጠበቅና ሉዓላዊነቷን ላለማስደፈር መከላከያ ሠራዊቱን በመቀላቀል የሚጠበቅበትን እየተወጣ መሆኑ ተወስቷል።
ወጣቱ አሁንም አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል አሸባሪዎቹን ቡድኖች እስከመጨረሻው ለመደምሰስ ለጸጥታ ኃይሉ እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል።
ከሃሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ራሱን በመጠበቅና የመንግስትን እርምጃ በመደገፍ ለአገር ክብር እና ሉዓላዊነት መከበር የበኩሉን መወጣት አለበትም ተብሏል።
መንግስትና ሕዝብ አገር ለማፍረስ የተነሱ አሸባሪ ቡድኖችን ለማጥፋት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንና በዚህም የወጣቱ ሚና ከፍተኛ እንደሆነ በመግለጫው ተመላክቷል።