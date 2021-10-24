ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር እንደሚሰሩ የተጠረጠሩ የጸጥታ አካላት ጉዳያቸው በህግ እየታየ ነው

ጎንደር ጥቅምት 13/2014 /ኢዜአ/ ከአሸባሪው ህወሓትና ከቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ጋር ግንኙነት በመፍጠር ሰላምን በማወክ የተጠረጠሩ 29 የጸጥታ አካላት በህግ እንዲጠየቁ ምርመራ መጀመሩን የጎንደር ከተማ ሰላምና ደህንነት መምሪያ አስታወቀ።
ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ 53 የፖለቲካ አመራሮች፣ የፖሊስና የሚሊሻ አባላትም ትጥቅ እንዲያወርዱና ከኃላፊነት እንዲነሱ ተደርጓል።
ዛሬ በጎንደር ከተማ በተካሔደ የሰላም ኮንፈረንስ ላይ የመምሪያው ሃላፊ አቶ ፋሲል ሰንደቁ እንደተናገሩት ባለፈው ወር በየደረጃው የተካሄደውን ህዝባዊ ግምገማ መሰረት በማድረግ በችግሩ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በመለየት በህግ የመጠየቁ ስራ ተጀምሯል።
በዚህ መሰረትም ከአሸባሪው ህወሓትና ከቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ጋር ግንኙነት ፈጥረዋል በሚል የተጠረጠሩ 29 የፖሊስና የሚሊሻ አባላት ትጥቃቸውን በማውረድ በህግ እንዲጠየቁ የምርመራ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
አመራሮቹና አባላቱ በህዝብና በመንግስት የተሰጣቸውን ተልዕኮና ሃላፊነት በአግባቡ ባለመወጣት፣ በስነ-ምግባር ችግሮችና በህገ-ወጥ ተግባር ስለመሳተፋቸው መረጃ መገኘቱን ተናግረዋል።
ኃላፊው አያይዘውም በከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም በክፍለ ከተማ ደረጃ 19 የፖለቲካ አመራሮች፣ 20 የፖሊስ አባላት እንዲሁም 14 የሚሊሻ አባላትና አመራሮች ትጥቅ እንዲያወርዱና ከሃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉን ተናግረዋል።
“በሌላም በኩል በከተማው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ ያለውን የሰው እገታ ወንጀል ለመከላከል በተደረገ ጥረት በ18 ሰዎች ላይ እገታ የፈጸሙ 34 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል” ብለዋል፡፡
“ሌሎች ለጊዜው የተሰወሩ 16 ግለሰቦች ክትትል እየተደረገባቸው ናቸው” ያሉት ሃላፊው፣ የእገታ ወንጀል የፈጸሙ አራት ግለሰቦችም በፍርድ ቤት በእስራት መቀጣታቸውን ተናግረዋል።
የከተማውን ሰላም ለማደፍረስ በህገ-ወጥ መንገድ አላግባብ ጥይት ሲተኩሱ የተገኙ የመንግስትና የግል መሳሪያ ታጣቂዎችም ትጥቃቸውን እንዲፈቱ በማድረግ በገንዘብ እንዲቀጡ መደረጉን አስረድተዋል፡፡
በከተማው የሚፈጸመውን ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመቆጣጠር እንዲቻል ከህዝቡ ጋር በተደረገ ቅንጅታዊ አሰራር 16ሺህ 678 ጥይቶችና 38 ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል።
“በፀጥታ መዋቅሩ ጥረት እንዲሁም በህብረተሰቡ ድጋፍና ደጀንነት የጎንደር ከተማን ወደ ቀደመ ሰላሟ ለመመለስ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ተችሏል” ያሉት ደግሞ የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ናቸው።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት በከተማው ምንም አይነት የሰው እገታ ወንጀል እንዳልተፈጸመ ጠቅሰው፣ ህገ-ወጥ የጥይት ተኩስም እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል፡፡
የከተማዋን የንግድ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ከሁሉም በላይ ሰላም ወሳኝ መሆኑን አመልክተው፣ ህዝቡ በባለቤትነት ስሜት የጀመረውን ድጋፍና ተሳትፎ እንዲያጠናክር አሳስበዋል።
የከተማው የሰላምና ልማት ሸንጎ አስተባባሪ አቶ ባዩህ በዛብህ በበኩላቸው “ሸንጎው ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ህዝብና መንግስትን በማቀራረብ ለከተማው ሰላምና ልማት መፋጠን የበኩሉን ድርሻ ተወጥቷል” ብለዋል።