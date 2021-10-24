ሀገር የተጋረጠባትን ችግር ተጋግዞና ተረባርቦ ማለፍ የትውልዱ ሀላፊነት ነው-ኢንጂነር አህመድ የሱፍ

ደሴ፣ ጥቅምት 14/2014 ( (ኢዜአ) “ሀገር የተጋረጠባትን ወቅታዊ ችግር ተጋግዞና ተረባርቦ ማለፍና ሉአላዊነቷን ማስጠበቅ የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ሀላፊነት ነው” ሲሉ የኮምቦልቻ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር አህመድ የሱፍ አስገነዘቡ፡፡
ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ማህበረሰብና በአሜሪካ “ወገኔና ጓደኞቹ” በሚል ከተሰባሰቡ በጎ ፈቃደኞች የተገኘ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ለተፈናቃዮች ተደርጓል።
በኮምቦልቻ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች የድጋፍ ርክክብ ሲደረግ ምክትል ከንቲባው እንዳሉት የህወሓት የጥፋት ተግባርን ለመመከት በሚደረገው ትግል ከተማ አስተዳደሩ ህብረተሰቡን በማስተባበር የደጀንነት ተግባር እየፈጸመ ነው፡፡
የከተማው ወጣት ቡድኑን ለመፋለም በግንባር ጭምር እየዘመተ መሆኑን ጠቁመው”ይህን አስቸጋሪ ወቅት በመተጋገዝና በመተባር በጋራ ማለፍና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ሃላፊነት ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን የደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችን ለመዝረፍና ለማውደም ያሰበው ወራሪ ዳግም ስጋት በማይሆን መልኩ እንዲደመሰስ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት ከሚኖሩበት ቀዬ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ከንቲባው ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
የድጋፉ አስተባባሪ አቶ ቢኒያም ታደሰ በበኩላቸው “ሁሉም ያለውን በማካፈል ከተፈናቃዮች ጋር በጋራ መብላትና መጠጣት ይኖርበታል” ብለዋል፡፡
ለተፈናቃዮች የተደረገው የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት መሆኑን ተናግረዋል ።
አስተባባሪው እንዳሉት ድጋፉ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ህብረተሰብና በአሜሪካ ከሚኖሩ ”ወገኔና ጓደኞቹ” ከተሰኘ በጎ ፍቃደኞች የተሰበሰበ ነው።
ድጋፉ 150 ኩንታል ዱቄት፣ ከ100 ማዳበሪያ በላይ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆኑን ጠቁመው የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል ፡፡
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተፈናቅለው በኮምቦልቻና በደሴ አካባቢዎች የተጠለሉ ወገኖች ቁጥር ከ700 ሺህ ማለፉን ከደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው፡፡