ሀገራችን በጀመረችው አዲስ ምእራፍ አካባቢያችንን የብልፅግና ደሴት እናደርጋለን-የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ

ሚዛን ጥቅምት 14 /2014 (ኢዜአ) -ሀገራችን በጀመረችው አዲስ ምዕራፍ ሰላማችንን በማጽናትና ልማታዊ ተዋናይ በመሆን አካባቢያችንን የብልፅግና ደሴት እናደርጋለን- ሲሉ የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ አማን አስታወቁ።
ዋና አስተዳዳሪው ይህን ያሉት በዞኑ ጉራፈርዳ ወረዳ ላይ እየተካሄደ ባለው ህዝባዊ የዕርቀ ሰላም መድረክ ላይ ነው።
ወረዳው ጫካ ሸፍተው በገቡ ቡድኖች ምክንያት የነበረበት የረዥም ጊዜ የጸጥታ ችግር በውይይት ተፈትቶ ባህላዊ የዕርቀ ሰላም መድረክ እየተካሄደ ነው ።
አካባቢው ከፀጥታ ችግር በመውጣት ቀድሞ በሚታወቅበት የልማት ሥራ በሙሉ አቅሙ እንዲገባ ከመንደር ጀምሮ በየደረጃው የዕርቀ ሠላም መድረክ የተካሄደ መሆኑን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሬ አማን አስታውቀዋል።
“ለውጡ ያልተዋጠለት የጁንታ ቡድን ዞናችንን የትርምስ ቀጠና በማድረግ የለውጡ መንግስት ሀገር ማስተዳደር አልቻለም ለማስባል ተላላኪዎቹን በማሰማራት ዜጎችን በመግደልና ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓል” ብለዋል።
ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል መንግስት ባለስልጣናት ችግሩ በተከሰተበት ወቅት በቦታው ተገኝተው ህብረተሠቡን በማወያየት ችግሩን ለመቅረፍ ከታች እስከ ላይ ቅንጅት በመፍጠር ሰፊ ርብርብ ሲደረግ የቆየ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የፌደራል፣ የክልል፣የዞንና የወረዳ ፀጥታ አካላት በመቀናጀት የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ከሰፊው ህዝብ ጎን በመቆም የአካባቢው ሰላም እንዲረጋገጥ እልህ አስጨራሽ ትግል ማድረጋቸውን አመልክተዋል።
የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የጎሳ መሪዎች በተሳሳተ ትርክት ተመርተው ጫካ የገቡ ወጣቶችን በመምከር ይቅርታ ጠይቀው ህብረተሰቡን እንዲቀላቀሉ አድርገው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው እንዲሚለሱ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ምስጋና አቅርበዋል።
“ከዚህ በኋላ በሙሉ አቅማችን ወደ ልማት በመግባት የባከነውን ጊዜ የሚያካክስ ልማታዊ ተግባር በመፈፀም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ርብርብ ማድረግ ይጠበቅብናል” ብለዋል።
ሰላማችንን ተባብረን በማፅናት ዘላቂ እንዲሆን በማድረግ ሀገራችን በጀመረችው የአዲስ ዘመን ምእራፍ ልማታዊ ተዋናይ በመሆን አካባቢያችንን የብልፅግና ደሴት እናደርጋለን ሲሉም በአጽእኖት ተናግረዋል።
የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የፀጥታ አማካሪና የርዕሰ መስተዳድሩ ተወካይ አቶ ኩታዬ ኩሳዬ “በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ህዝቡ እርስ በርስ እንዲጋጭ የተሰራውን የጥፋት ሴራ በባህላዊ ዕርቆች እየፈታን ማሸነፍ እየቻልን ነው” ብለዋል።
“እርስ በርስ መገፋፋት ትተን በአንድነት ወደ ልማት ከገባን ራሳችንን ችለን ለሌላ የሚተርፍ ሃብት ያለን ህዝቦች ነን” ያሉት አቶ ኩታዬ የጉራፈርዳ ወረዳ ሰፊ ሀብት ያለው አካባቢ መሆኑን አመልክተዋል።
የክልሉ ፀጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ በበኩላቸው ተደጋጋሚ ግጭት ሲከሰትበት የነበረው ወረዳው የብዙ አካላትን መስዋዕትነት የጠየቀ መሆኑን ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ አሁን በተፈጠረው ዕርቀ ሰላም ብቻ ሳይዘናጋ ከጥፋት ሴረኞች አካባቢውን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል እስኪደራጅ የክልሉ ፀጥታ ቢሮ ሙሉ ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።