በጋምቤላ ክልል ዘላቂ ሰላምንና ልማትን ለማስፈን ከአዲሱ አመራር የላቀ ቁርጠኝነት ይጠበቃል

ጋምቤላ፤ ጥቅምት 13/2014(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ዘላቂ ሰላምንና የልማትን በማስፈን የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከአዲሱ የለውጥ አመራር የላቀ ቁርጠኝነት እንደሚጠበቅ ተመለከተ።
ለአዲሶቹ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ዛሬ በጋምቤላ ከተማ መስጠት ተጀምሯል።
የክልሉ የመንግስት ተጠሪ አቶ ላክደር ላክባክ በስልጠናው ላይ እንዳሉት አዲሱ አመራር እንደ ሀገር የተጀመረውን የለውጥና የብልጽግና ጉዞ እውን በማድረግ የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት ይጠበቅበታል።
በክልል ያለውን ሰላም ይበልጥ በማጠናከር ለተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅዶች ስኬትም እንዲሁ።
አዲሱ የለውጥ አመራር በተለይም ቀደም ሲል የነበሩ የኪራይ ሰብሳቢነትና የብልሹ አሰራር ችግሮችን በማስወገድ ህዝቡን በታማኝነትና በፍትሃዊነት ለማገልገል ቁርጠኛ መሆን እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
በዕለቱ የተጀመረው የአቅም ግንባታ ስልጠና የአዲሱ አመራር የመፈጸምና የማስፈጸም አቅሙን ለማሳደግ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ ስራ አመራር አካዳሚ አዘጋጅነት ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሚቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ላይ 230 የሚጠጉ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው።
በሚኖራቸው ቆይታም በአመራር ሚና፣ በብልጽግና መሰረታዊ መርሆችና በአመራር ስነ-ምግባር ዙሪያ ስልጠና እንደሚሰጣቸው ከድርጊት መረሃ ግብሩ ለማወቅ ተችሏል።