የመንግስት የአየር ድብደባዎች ንጹሃንን ዒላማ ያደረጉ አይደሉም

ጥቅምት 13 ቀን 2014 (ኢዜአ) “መንግስት በአሸባሪው ህወሓት ጦር ማከማቻ ላይ ያደረጋቸው የአየር ድብደባዎች ንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ በጥንቃቄ የተከወኑ ናቸው” ስትል የሲ ቢ ኤስ ጋዜጠኛዋ ሄርሜላ አረጋዊ ገለጸች።
የህወሃት አሸባሪ ቡድን ቃለ አቀባይና አንዳንድ አክቲቪስቶች “ጥቃቱ ንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ነው” ቢሉም ማስረጃዎች ግን በተቃራኒ እንደሚያመላክቱ ጋዜጠኛዋ ተናግራለች።
ሰብዓዊ ድጋፍ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችንና 2 የአይን እማኞችን ምንጭ በማድረግ የአየር ጥቃቱን በተመለከተ ተአማኒነት ያለው መረጃ እያወጣ ያለው ሮይተርስ መሆኑን አንስታለች።
የመንግስት የአየር ድብደባ አንደኛው አላማ መስፍን ኢንዱስትሪያል የመሳሪያዎች መገጣጠሚያ ኩባንያ መሆኑን በመረጃ መቅረቡን ጠቅሳለች።
እንዲሁም ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ 50 ማይል ርቀት ላይ የሚገኝ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ቦታ ላይ የአየር ጥቃት መደረጉን መረጃዎች እንደሚያመላክቱ ገልጻለች።
የአየር ድብደባዎቹ ኢላማ ዜጎች ላይ ያተኮረ ቢሆን ኖሮ በአማጺ ቡድኑና ቃለ አቀባዮቹ በሚነገረው መጠን ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ያልፍ ነበር ስትልም ተናግራለች።
የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ እንደ ሲ ኤን ኤን፣ ኒው ዎርክ ታይምስ፣ ኤ ኤፍ ፒ የመሰሉ ሚዲያዎች የሚያወጡት ዜና ትክክለኛ አለመሆኑን ነው የገለጸችው።
እንደ ጋዜጠኛዋ ገለጻ ሚዲያዎቹ በተጨባጭ መሬት ላይ ያሉትን ነገሮች ችላ በማለት የአማጺው ቡደን ደጋፊዎችና ቃለ አቀባዮች መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
አላማቸው “ቡደኑን መደገፍና መንግስትን ከስልጣን ለማውረድና በኢትዮጵያ ቀውስ ለመፍጠር ነው” ስትልም ተናግራለች።
አንዳንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችም የቡድኑ ደጋፊዎች መሆናቸውን ማረጋገጣቸውንና ሰብዓዊ ድጋፉን ወደ ጦርነት ድጋፍ መቀየራቸውን ጠቅሳለች።
መንግስት ሰላም ለመፍጠር የተናጠል የተኩሰ አቁም ውሳኔ ቢያደርግም አሸባሪ ቡድኑ ጦርነቱን መቀጥሉንና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት እያጠፋ እንደሚገኝም አብራርታለች።