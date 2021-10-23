ኢትዮጵያን የማዳን ትግሉ በማኅበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን ማምከንን የሚጠይቅ ነው

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 13 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን የማዳን ትግሉ የሚጠይቀው በጦር ግንባር መዝመት ብቻ ሳይሆን በማኅበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን ማምከንን ጭምር መሆኑን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
ሁሉም ኢትዮጵያዊ አገሩን ለማዳን ሁሉን አቀፍ ትግል ማድረግ አለበትም ተብሏል።
“የማኅበራዊ ትስስር ገጽ አንቂዎች” ለአገር መከላከያ ሠራዊት ከ266 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ የቴምር ድጋፍ ዛሬ በምድር ሃይል ተገኝተው አበርክተዋል።
ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ብርጋዴር ጄኔራል አስረስ አያሌው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን፣ ነጻነቷንና ክብሯን ለማስጠበቅ ሕልውናዋን የመታደግ ዘመቻ ላይ እንደምትገኝ ገልጸዋል።
“አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በርካታ ግፎችን ፈጽሟል፤ ከዚህም አልፎ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት በሕዝቡ ላይ የስነ-ልቦና ጫና ለመፍጠር እየጣረ ነው” ብለዋል።
“የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም፤ አንድነትና ሉዓላዊነት የማይፈልጉ ሃይሎች የመገናኛ ብዙሃን አውታሮቻቸውን በመጠቀም አፍራሽ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛል” ነው ያሉት ብርጋዴር ጄኔራሉ።
ኢትዮጵያን የማዳን ትግሉ በጦር ግንባር ብቻ ሳይሆን በማኅበራዊ ትስስር ገጾች የሚለጠፉ ሐሰተኛ መረጃዎችንም ማምከን እንደሆነ መረዳት እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
በዚህ ረገድ የማኅበራዊ ትስስር ገጽ አንቂዎች በህወሓት ቡድንና በሌሎች ሃይሎች የሚተላለፉ ሐሰተኛ መረጃዎች በማክሸፍ ለዜጎች እውነተኛ መረጃ ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባቸው ገልጸዋል።
ሁሉም ኢትዮጵያዊ አገሩን ለማዳን ሁሉን ያማከለ ትግል ማድረግ እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
ኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች እየተደረገባት ያለውን ጣልቃ ገብነትና ጫና ተቋቁሞ ለማለፍ ኢትዮጵያዊያን ውስጣዊ አንድነታቸውን ማጠንከር አለባቸውም ብለዋል።
ከእኛ በቀር ለእኛ ማንም ሊቆምልንና ሊያስብልን አይችልም ያሉት ብርጋዴር ጄኔራል አስረስ በጋራ ከቆምን ያጋጠመውን ፈተና መሻገር እንደሚቻል ተናግረዋል።
የማኅበራዊ ትስስር ገጽ አንቂዎች ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው ሌሎች አንቂዎችም ይህንኑ ዓርአያ ተከትለው ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
የማኅበራዊ ትስስር ገጽ አንቂዎች በበኩላቸው ድጋፉ የኢትዮጵያን ሕልውና ለመጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው ሠራዊት ከጎንህ ነን ለማለት ያሳየነው አጋርነት ነው፤ ድጋፋችንን እንቀጥላለን ብለዋል።
ድጋፉ ማኅበራዊ ትስስር ገጽ ለበጎ ዓላማ ጥቅም ላይ ከዋለ ብዙ ማትረፍ እንደሚቻል የሚያሳይ እንደሆነ ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልም ቢሆን እወርዳለሁ በማለት የጀመረውን ዘመቻ በጋራ መመከት እንደሚያስፈልግም ነው የገለጹት።
በዚህ ረገድ ህወሓት በማኅበራዊ ትስስር ገጾች የከፈተውን የተቀናጀ ዘመቻ በማክሸፍ ረገድ የማኅበራዊ ትስስር ገጽ አንቂዎች ‘ያለብንን ክፍተት ማረም ይገባናል’ ብለዋል።
አንቂዎቹ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ አማራጮች ያለውን እውነታ በማስረዳት ሐሰተኛ መረጃን በማጋለጥ በሕልውና ትግሉ የራሳቸው አስተዋጽኦ ለማበርከት እንደሚሰሩም ገልጸዋል።
የመንግስት ተቋማት፣ ባለሀብቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎች ለአገር መከላከያ ሠራዊት የገንዘብና የአይነት ድጋፍ እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል።