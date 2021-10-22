ከ3 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች ተያዙ

ሰመራ ጥቅምት 12/2014 (ኢዜአ) ከ 3 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዙን የአዋሽ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የኮንትሮባንድ መከላከል ቡድን መሪ ኢንስፔክተር ዓለሙ ይመር ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ እቃዎቹ የተያዙት ትናንት ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ላይ በአሰቦት መቆጣጠሪያ ጣቢያ በተደረገ ፍተሻ ነው።
ዕቃዎቹ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 03-B03936 አአ በሆነ ተሸከርካሪ ተጭነው ከሶማሌ ክልል ሙሉ ከተባለ አካባቢ ወደ መሃል ሀገር በመጓግዝ ላይ እንዳሉ መያዛቸውን ተናግረዋል።
የተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች ልባሽ ጨርቆች፣ አንሶላዎችና መድሃኒቶች መሆናቸውን ጠቁመው ከ 3 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
እቃዎቹን ጭኖ ሲያጓጉዝ የነበረ አሽከርካሪ ለጊዜው በመሰወሩ በጸጥታ አካላት ትብብር ክትትል እየተደረገበት መሆኑን አመልክተዋል።
የኮንትሮባድ እቃዎቹ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት መያዛቸውን ጠቁመው ህብረተሰቡ በሀገር ኢኮኖሚና በጤና ላይ ጉዳት የሚያደርሰውን የኮንትሮባንድ ንግድ በመቆጣጠር ሂደት እያሳየ ያለውን ተሳትፎ እንዲያጠናክር አስገንዝበዋል።
የአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች የጸጥታ ሃይሎችና በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችም ለጉምሩክ ሰራተኞች ሥራ መቃናት እያደረጉ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ኢንስፔክተር ዓለሙ ይመር ጠይቀዋል።