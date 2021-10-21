ክልሉ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላት ሹመት ሰጠ

አሶሳ ፤ ጥቅምት 11 / 2014 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ለስድስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት ሹመት መስጠቱን አስታወቀ፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት ዛሬ የተሰጠው ሹመት ስድስተኛ ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ ሙሉ በሙሉ ተካሂዶ መንግስት እስኪመሰረት በየተመደቡበት መስክ የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ነው፡፡
በዚህም ከቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ (ቤህነን) አቶ አብዱሠላም ሸንገል የክልሉ መንገድ እና ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ እና ከቦሮ ዴሞክራቲክ ፓርቲ (ቦዴፓ) አቶ አመንቴ ገሺ የክልሉ መሬት አስተዳደር እና ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቢሮ ሃላፊ ሆነው መሾማቸውን አስታውቀዋል።
እንዲሁም ከቤህነን ፓርቲ አቶ መርቀኔ አዙቤር የክልሉ ዲያስፖራ ጽህፈት ቤት ሃላፊ እና አቶ መሃመድ እስማኤል ደግሞ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ፣ ከቦዴፓ ፓርቲ ደግሞ አቶ መልካሙ ጅራ የመተከል ዞን ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ሃላፊ ሆነው መሾማቸውን አስረድተዋል፡፡
ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት ህዝብን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ብልጽግና ፓርቲ ያምናል፤ የሹመቱ ዓላማም ይኸው ነው ብለዋል አቶ አሻድሊ ፡፡
ስድስተኛ ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ ሙሉ በሙሉ ተካሂዶ መንግስት እስኪመሰረት ሹመቱ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት በየተሰማሩበት መስክ የድርሻቸውን መወጣት እንደሚያስችላቸው አመልክተዋል፡፡