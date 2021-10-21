በኢንዱስትሪ ፓርኮች የተሰማሩ ባለሃብቶች በዓለም ገበያ የመወዳደር አቅም ያላቸው ናቸው

አዳማ ጥቅምት 09/2014 /ኢዜአ/ በኢትዮጵያ በተለያዩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የተሰማሩ ባለሃብቶች በዓለም ገበያ ላይ የመወዳደር አቅም ያላቸው መሆናቸውን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
ለኢንዱስትሪ ምርቶቹም ለአፍሪካ አገራት ከሰጠው ከቀረጥና ኮታ ነፃ የሆነ የገበያ እድል(African Growth and Opportunity Act /AGOA/) በተጨማሪ አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑም ተመልክቷል።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ሰንዶካን ደበበ ለኢዜአ እንደገለጹት የውጭ ባለሃብቶች ወደ ሀገራችን የሚመጡት በተመጣጣኝ የሠራተኛ ክፍያ፣ዘመናዊ የፓርኮች መሰረተ ልማቶችና የተሟላ አገልግሎት በአንድ ማእከል ስለሚያገኙ ነው ።
ባለሃብቶቹ ቀረጥ ከፍለውም ቢሆን በዓለም ገበያ የመወዳደር አቅም እንዳላቸው ገልጸው ከገዋ የታክስ ማበረታቻ እድል በሻገርም አዳዲስ የገበያ አማራጮችና መዳረሻዎችን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“ለዚህ የምርት ስራ አገዋ የቀረጥ ነፃ ማበረታቻ ቢሆንም የሀገራችን ቀጥታ የውጭ እንቨስትመንት ፍሰት ከአገዋ የሚገኘውን እድል በዋናነት መሰረት አድርጎ የሚጓዝ አይደለም” ብለዋል።
“በዚህም ከጨርቃ ጨርቅ ባሻገር የምርት አይነቶችን ከማሻሻልና የመደረሻ ገበያዎችን የማስፋት ስራዎች እየተሰሩ ነው” ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው በግንባታ ዕቃዎች፣በቀለም፣በፋርማሲዩቲካል፣አይሲቲ፣የብቅልና ኬሚካልን ጨምሮ ከ100 በላይ የውጭ ኩባንያዎች በፓርኮቹ እያለሙ መሆኑን ገልጸዋል።
ለፓርኮቹ ተፈላጊ የሆኑ የጥሬ እቃዎችን አቅርቦት በሀገር ውስጥ ለማሟላት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
በ13 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከተገነቡት ከ270 በላይ ሼዶች መካከል 89 በመቶ የሚሆኑት በባለሃብቶች ተይዘው እየለሙ መሆኑን የገለጹት አቶ ሰንዱካን ከነዚህ ውስጥም 60 በመቶ የሚሆኑት ወደ ምርት ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል።
በዚህም ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ750 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ምርት መገኘቱን አስረድተዋል።
በዘርፉ ከ85 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቀጥተኛ የስራ እድል መፈጠሩን ጠቅሰው ፓርኮቹ በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ ለማስቻል ኮርፖሬሽኑ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝም አመልክተዋል።
በተለይ የመብራት፣የውሃና የኮንቴይነር ችግርችን ለመቅረፍ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ገልጸው በዘርፉ እየተከናወነ ያለው እንቨስትመንት የኢንዱስትሪ ባህል እንዲዳብር እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች በፓርኮቹ ገብተው የወጭና የገቢ እቃዎችን እንዲያመርቱ እየተሰራ መሆኑንም አቶ ሰንዶካን ደበበ አመልክተዋል።