በአፋር በዳጉ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት የአሸባሪው ህወሃት ሀሰተኛ መረጃ ይመክናል

አዲስ አበባ ጥቅምት 11/2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የዳጉ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት የአሸባሪው ህወሃት ሀሰተኛ መረጃን ለማጋለጥና ለማምከን እንደሚያስችላቸው ለኢዜአ አስተያየት የሰጡ የሰመራ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት፤ በአፋር ክልል ያለው ባህላዊ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት አፋሮች ጥልቅና የተረጋገጠ መረጃ ይቀባበላሉ።
ይህን በመጠቀም የሰፈሩን፣ የመንደሩን፣ ቤተሰቡን እንዲሁም አካባቢውን ሰላም ይጠያየቃሉ።
ከክልሉ ነዋሪዎች መካከል አቶ አሊ አብዶ፤ “ዳጉ” የተጣራና የተረጋገጠ መረጃ የሚንሸራሸርበት ስርአት በመሆኑ “ሳንሰማው የሚያልፈንና በሀሰት የሚያሳስተን ነገር የለም” ይላሉ።
በተለያዩ መንገዶች አሁን ላይ ለሚናፈሰው በሬ ወለደ ወሬ አፋሮች በ“ዳጉ” የመረጃ ልውውጥ ስርዓት እውነታውን ለመረዳት ጊዜ የማይወስድባቸው መሆኑን ይናገራሉ።
በመሆኑም አሁን ላይ አሸባሪው ህወሃት በሚያሰራጨው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በአፋር የሚደናገር እንደማይኖር ነው የተናገሩት አቶ አሊ።
በአፋር በአንድ ጥግ የተከናወነ ወይም አዲስ የተፈጠረ ጉዳይ ሲኖር ወደ ሌላኛው ጥግ ለመድረስ ጊዜ አይወስድም።
በመሆኑም አፋሮች የቤት እንስሳቶችን ደህንነት ሳይቀር በሚጠያየቁበት የዳጉ የመረጃ ልውውጥ ስርአት የአሸባሪው ህወሃት ውሸት እንደሚመክን አቶ አሊ ያብራራሉ።
ሌላኛው የአካባቢው ነዋሪ አቶ ኡመር አሊ፤ “በዳጉ የመረጃ መቀባበያ ስልታችን ከጥንት እስከ ዛሬ ኖረንበታል በቀጣይም መረጃ እየሰጠን የምንቀበልበት አይነተኛ መሳሪያችን ሆኖ ይቀጥላል” ብለዋል።
አሁን ላይ ዘመን አመጣሽ የመረጃ ማድረሻ መንገዶች እየተበራከቱ ቢሆንም፤ አፋሮች በ“ዳጉ” መረጃ እያቀበሉ፣ እየተቀበሉና እያጣሩ እውነታውን በፍጥነት እየተረዱ እንደሚቀጥሉ ነው የተናገሩት።
አሸባሪው ህወሃት አገር ለማፍረስ፣ ህዝብ ለማፈናቀልና ዘረፋ ለመፈፀም በሚያናፍሰው “የተቀነባበረ ሴራ ሳንደናገር በመጣበት ሁሉ ለመመከት ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
በአፋር “የዳጉ የመረጃ ልውውጥ ስርአታችን እያለ ሳንሰማው የሚያልፈንና የማናረጋገጥው መረጃ አይኖርም” ያሉት አቶ ኡመር፤ ዳጉን በቴክኖሎጂም በማገዝ የመረጃ ምንጫችን እንዲሁም የሰላማችን አይነተኛ መሳሪያ በማድረግ እንቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል።
“አሸባሪው ህወሓት በከፈተው የመረጃ ጦርነት ሳንደናገር አሸናፊ መሆን አለብን” ነው ያሉት አቶ ኡመር።
አፋሮች በባህላዊ በዳጉ መረጃዎችን መለዋወጣቸው፣ እውነታን ማወቃቸው በማህበረሰቡ ዘንድ ለመረጃ ፍሰት አንዱ መሳሪያ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ አቤና አህመድ ናቸው።
እርሳቸው እንደሚሉት፤ በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ የተጣሩ መረጃዎችን በፍጥነት በማሰራጨት የጠላትን ሴራ ማክሸፍ የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን ይገባል።
በተለይም ወጣቶች የውሸት መረጃዎችን በማጥራት ለህዝቡ በማድረስ ኢትዮጵያን በሁሉም ግንባር አሸናፊ ማድረግ አለባቸው ነው ያሉት።