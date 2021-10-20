የአሸባሪው ህወሃት ሃገር የማፍረስ ቅዠት ፈጽሞ አይሳካም

ሰመራ፤ጥቅምት 10/2014( ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን በእብሪት ተወጥሮ ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ሃገር ለማፍረስ የሚያደርገውን ጥረት ለማምከን ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን በአፋር ክልል የሰመራና ሎጊያ ከተሞች ወጣቶች ተናገሩ።
ወጣቶቹ አሸባሪው ቡድን የከፈተውን ጦርነት በመከላከልና በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ መክረዋል።
በመድረኩ ላይ የተሳተፈችው ወጣት መይረም ወላይሲም እንደተናገረችው የህወሃት የሽብር ቡድን በጦርነት ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ ህዝብን በጭካኔ እየጨፈጨፈ ስልጣን ለመያዝም ሆነ ሃገር ለማፍረስ የሚያደርገው ጥረት ፈጽሞ የማይሳካ ነው።
አሸባሪ ቡድኑ እየፈጸመ ያለው የጭካኔ ድርጊት እውነተኛ ማንነቱን ለዓለም ማህበረሰብ ያሳየበት ተግባር መሆኑንም ተናግራለች።
የሽብር ቡድኑ “የኖረበትን የጭቆናና አፈና ስርአት ለመመለስ የከፈተብንን የእብሪት ጦርነት በአስተማማኝ ሁኔታ በመቀልበስ ሀገራዊ አንድነታችንንና ሰላማችንን ለማረጋገጥ ማንኛውንም መስዋዕትነት እንከፍላለን” ብላለች።
የሰመራ ከተማ ነዋሪ ወጣት መሀመድ ሆላ አሸባሪው ቡድን ሃገር ይመራ በነበረበት ወቅት የአፋር ህዝብ ከተፈጥሮ ሃብቱ የበይ ተመልካች ሆኖ እንዲኖር ፈርዶበት መቆየቱን ያስታውሳል።
ይሄንን በመቃወም ለሚነሳ ጥያቄም አብዛኛው እንዲታሰር፣ እንዲገረፍና እንዲሰደድ ሲያደርግ መቆየቱ ሳያንሰው አሁን በህዝብ ትግል የመጣውን ነጻነት ለማሳጣትና ሃገር ለማፍረስ የሚያደርገው ከንቱ ጥረት እንደማይሳካም ገልጿል።
አሸባሪው ህዝብን በመጨፍጨፍና ንብረቱን በመዝረፍ የተመኘውን ሃገር የማፍረስ ተልዕኮ በፍጹም እንዳያሳካ እሱና ሌሎች የአፋር ወጣቶች ከሁሉም የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የድርሻቸውን እንደሚወጡም አስረድቷል።
“የአፋር አርብቶ አደር እናቶችንና ህጻናትን በመጨፍጨፍ የጀመረብን ግፍ የተሞላበት ጦርነት እሱን ለመሰሉ ሌሎች የጥፋት ሃይሎች አስተማሪ ሆኖ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከነምኞቱ እንዲቀበር ከመንግስት ጎን በመቆም እስከ መጨረሻው እፋለማለሁ” ብሏል።
የሎግያ ከተማ ነዋሪ ወጣት ኡመር ሁመድ በበኩሉ “እኔ ያልኩት ካልሆነ ሀገር አፈርሳለሁ፣ማንም ሰላም አይኖሩም እበጠብጣለሁ ብሎ በማናለብኝነት በንጹሃን ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው የህወሃት የሽብር ቡድን ከነጭካኔ ድርጊቱ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መወገድ አለበት” ብሏል።
በእብሪት የተወጠሩ የጥፋት ሃይሎች የሀገራቸዉን ክብር በማዋረድ ሃገር ለማፍረስ የሚያደርጉትን ጥረት ለማምከን ከሌሎች የአፋር ወጣቶች ጋር እስከ ግንባር ዘልቆ ለመፋለም መዘጋጀቱን ተናግሯል።
ዛሬ በተካሔደው የውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉት ወጣቶች ለሃገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ የደም ልገሳ መርሃ-ግብር አካሒደዋል።
አሸባሪው ህወሃት በአፋር ክልል ፈንቲረሱ ጋሊኮማ፣ ኡዋ፣ ጭፍራና ሌሎችም አካባቢዎች በንጹሐን ላይ በፈጸመው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ህጻናትን ጨምሮ በርካታ ንጹሐንን መጨፍጨፉ፣የእህል መጋዘን ማቃጠሉ ንብረቶችን መዝረፉ ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል።