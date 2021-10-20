አሸባሪው ህወሃት በአፋር ክልል በድጋሚ የከፈተው ጦርነት በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በህብረተሰቡ ክንድ ይመከታል

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት በአፋር ህዝብ ላይ ዳግም የከፈተው ጦርነት በጀግናው መከላከያ ሠራዊት፣ በሌሎች ጸጥታ ሃይሎችና በህብረተሰቡ ክንድ እንደሚመከት የአፋር ክልል መንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ኢሴ አደም ገለጹ።
የአፋር ክልል መንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ኢሴ አደም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት፤ አሸባሪው ህወሃት በአፋር ህዝብ ላይ ዳግም የከፈተው ጦርነት በጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ በጸጥታ ሃይሎችና በህብረተሰቡ የጋራ ትብብር ይመከታል።
የአሸባሪው ህወሃት በሀሰት ወሬዎችና ፎቶዎች በመታገዝ “ይህን አካባቢ ተቆጣጠርን” እያለ በሰርጎ ገቦች የሚነዛው ሀሰተኛ ወሬ በህዝብ ትብብር እየተጋለጠ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም ሰመራና ሎጊያ ከተማን ተቆጣጠርን ብለው የሀሰት ወሬዎችን ለመንዛት ጥረት ማድርጋቸውን ተናግረው፤ ይህም በጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ልዩ ሀይል ክንድ የአሸባሪው ቡድን ሴራ መክሸፉን ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በጋሊኮማ ንጹሀን አርብቶ አደሮች፣ ህጻናት፣ ሴቶች እና አዛውንት ላይ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በወቅቱ የሽብር ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት ብዙዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል።
አሁንም ቡድኑ የህዝብ ሀብትና ንብረትን በማውደምና በመዝረፍ ተግባር ላይ መሰማራቱን አብራርተው፤ ይሄ ቡድን በተባባረ ክንድ እንደሚመከት አስረድተዋል።
የአፋር ህዝብ ጠላትን ለመመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተደራጅቶና ነቅቶ አካባቢውን እየጠበቀ መሆኑን ገልፀው፤ አሸባሪው ህወሓት በአፋር ህዝብና የአገር መከላከያ ሰራዊት ክንድ እንደሚመከት ተናግረዋል።