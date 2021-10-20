በመዲናዋ የሕዝብና የጸጥታ መዋቅር ቅንጅታዊ ስራ በሠላምና ጸጥታ ዙሪያ ለውጥ አምጥቷል

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ መንግስት፣ ሕዝብና የጸጥታ መዋቅሩ ተቀናጅተው በመስራታቸው በሠላምና ጸጥታ ዙሪያ ለውጥ መምጣቱን የከተማዋ ሠላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ገለጸ።
የመዲናዋ የተለያዩ ሕዝባዊ አደረጃጀቶች የተሳተፉበት በሠላም ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሂዷል።
የከተማዋ ሠላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ተፈራ ሠላም ለማረጋገጥ የመንግስት፣ የሕዝቡና የጸጥታ አካላት ትብብር በተሻለ መጠናከሩን ተናግረዋል።
አስተዳደሩ የከተማዋን ሠላምና ደህንነት ማረጋገጥ የሚቻለው በሕዝብ ተሳትፎ መሆኑን በማመኑ ነዋሪውን እያሳተፈ ነው ብለዋል።
ሽብርተኞቹ ህወሓትና ሸኔ የከተማዋን ሠላምና ደህንነት እንዳያውኩ ለማድረግ ነዋሪው አጠራጣሪ ነገሮችን እንደሚከታተል ገልጸዋል።
በዚህ ሂደትም በቡድኖቹ የታሰቡ እኩይ ሴራዎች መክሸፋቸውን ነው የገለጹት።
ከሽብርተኞቹ ተለዋዋጭ እንቅስቃሴ አንጻር የከተማዋ ነዋሪ ከሌላው ጊዜ በተለየ የፀጥታውን ሁኔታ መከታተል እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሸነር ጌቱ አራጋውም ሕዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በተሻለ መልክ እንዲተባበር ጠይቀዋል።
ኅብረተሰቡ በየአካባቢው ለጸጥታ ስጋት የሚሆኑ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ፈጥኖ ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለበትም አሳስበዋል።
በልደታ ክፍለ ከተማ በሶስቱ አካላት የተሳካ ጥምረት ለውጥ መምጣቱም ያረጋገጡት ደግሞ የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰግደው ሃይለጊዮርጊስ ናቸው።
በቀጣይም ይኸው እንዲቀጥል ህዝቡ ትብብሩን ማጠናከር እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል።
ከአደረጃጀቶች የተወከሉ የሕብረተሰብ ክፍሎች ከወትሮ በተለየ መልኩ ከጸጥታ አካላት ጋር እየሰሩ መሆኑንና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት እንደሚያሳውቁ ተናግረዋል።
የሠላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮው ከሕዝብ አደረጃጀቶች ጋር ለመስራት የስምምነት ሰነድም ተፈራርሟል።