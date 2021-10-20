የኢትዮጵያን ሕልውና ለማስከበር እየተዋደቀ ላለው መከላከያ ሰራዊት ድጋፋችን ያልተቆጠበ ነው

አዲስ አበባ ጥቅምት 10/2014 (ኢዜአ)”የኢትዮጵያን ሕልውና ለማስከበር እየተዋደቀ ላለው ለአገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፋችን ያልተቆጠበ ነው” ሲሉ ኢዜኣ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የአገር መከላከያ ሰራዊት አሽባሪው ሕወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች የአሸባሪውን ኢ- ሰብዓዊ ድርጊቶች በመመከት ላይ ይገኛል።
አሸባሪው ሕወሓት በእነዚሁ አካባቢዎች ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ በጅምላ ገድሏል፣ መሰረተ ልማቶችን አውድሟል።
ይህ ብቻ ሳይሆን ንጹሃን ዜጎች ላይ ኢ- ሰብዓዊ የሚባሉትን ሁሉ ወንጀሎች እየፈጸመ ሽብርተኝነቱን በገሃድ እያስመሰከረም ነው።
የአገር መከላከያ ሰራዊትም ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ጠላትን እየመከተ፣ ሰላማዊውን ሕዝብ እየጠበቀ መሆኑም ይታወቃል።
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚሉት፤ ሰራዊቱ በዚህ ሁኔታ አገርን ለማዳን ሲታገል “ሕዝቡ ደግሞ ድጋፉን ማጠናከር አለበት” ይላሉ።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን በመጠበቅ ላይ መሆኑን አውስተው፤ አስፈላጊ ከሆነ እስከ ግምባር ድረስ ለመዝመትም ፍቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም እየተደረገ ካለው ድጋፍ ጎን ለጎን በየአካባቢው ሰላም እንዳይደፈርስ አካባቢያቸውን እየጠበቁ መሆኑንም ነው የጠቀሱት።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ወይዘሮ አዲስዓለም ገዛህኝ የመከላከያ ሰራዊቱ በቻሉት አቅም እየደገፉ እንዳሉ ጠቅሰው ኢትዮጵያን ለመታደግ የዘመተው ሰራዊት ጎን በመቆም ግምባር ድረስ በመሄድ እስከ ህይወት መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸው ይናገራሉ፡፡
አቶ አስፋው ጉታ በበኩላቸው እስካሁን ማህበረሰቡ በማስተባበር በሶ ቆሎና በርበሬ ሳይቀር ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጋቸው አንስተው እንደወጣትም ከጓደኞቹ ጋር ደም ለመስጠት በዝግጅት ላይ መሆናቸው ገልጧል፡፡
ሰላም ማጣት የአገር መከላከያ ችግር ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሰው በመሆኑ ሁሉም ሰው በሚችለው አቅሙ መከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑ የሚናገሩት ደሞ ወይዘሮ ዳግማዊት ተስፋዬ ናቸው፡፡
አሻባሪው ህወሃት በተከታታይ በሚፈጽማቸው ጥቃቶች ህዝብን ለከፋ አደጋ እያጋለጠ ነው።
በተለይም በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የእርዳታ እህል እንዳይደርስ በማድረግ ግፍ የመፈጸም ጥጉን በማሳየት ላይ ይገኛል።
መንግስት የተናጸል ተኩስ አቁም ተግባራዊ ካደረገ በኋላ አሸባሪው ህወሃት በአጎራባች ክልሎች የተለያዩ ጥቃቶች በመፈጸም በዜጎች ላይ ከፍተኛ አካላዊና ቁሳዊ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል።
ከዚህ አልፎ አገር ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ ሃይሎች ጋር ተቀናጀቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል።
ለዚህም ነው ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው “በከሃዲያንና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር በሚፈለሙ ወገኖች መካከል ነው” በማለት መግሥት የገለጸው።