የሽብር ተግባር ለመፈፀም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ ቡድን አባላት በቁጥጥር ዋሉ

ጥቅምት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የሽብር ተግባር ለመፈጸም በህቡዕ ሲልቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ለሸኔ ቡድን እንዲደርሱ ታቅደው ሲጓጓዙ የነበሩ የተለያዩ መሳሪያዎችን መያዙንም ኮሚሽኑ አስታውቋል።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው፤ አሸባሪውና ተላላኪው ሸኔ በንፁሃን ዜጎችና በፀጥታ አካላት ላይ ግድያ እንዲፈፅሙ መልምሎና ስልጠና ሰጥቶ ለጥፋት ተልዕኮ ካሰማራቸው ግለሰቦች መካከል በስሩ አምስት የገዳይ ቡድን አባላትን በማደራጀት በህቡዕ ሲንቀሳቀሰ የነበረው ጃፋር መሃመድ ሳኒ የተባለው ተጠርጣሪ በተደረገበት ጥብቅ ክትትል በቁጥጥር ስር ውሏል።
ይህ የሸኔ ታጣቂ በቁጥጥር ስር የዋለው በስሩ ካደራጃቸው 5 ግብረ አበሮቹ ጋር በምዕራብ ሀረርጌ ዞን ኦዳ ቡልቱም ወረዳ ሚደግዱ ቀበሌ እና ቦረማ ጫካ እንዲሁም ዳሮ ለቡ ወረዳ ሚጨታ እና በዴሳ ከተማ ውስጥ በንፁሃን ዜጎች እና በመንግስት ፀጥታ አካላት ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም በህቡዕ ሲንቀሳቀስ መሆኑ ተገልጿል።
የብሄራዊ መረጃና ደኀንነት አገልግሎት የተጠርጣሪውን እንቅስቃሴ ላይ የተቀናጀ ክትትል በማድረግ አቅዶት የነበረውን የሽብር ጥቃት ሳይፈፅም ለጥፋት ተልዕኳው ካዘጋጃቸው አንድ ክላሽንኮቭ መሣሪያ ከ50 መሰል ጥይቶች ጋር እንዲሁም 2 የተለያዩ ሽጉጦች እና አንድ ተጨማሪ ቢንቶፍ መሣሪያ ከ3 የጥይት መጋዘኖች ጋር ለክልሉ ፖሊስ አባላት ጥቆማ በመስጠት በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን መግለጫው አመልክቷል።
ተጠርጣሪው ግለሰብ ለሽብር ተልዕኳው መፈፀሚያ የሚጠቀምበት አይካም የተባለ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚያገናኝ የሬድዮ መገናኛም አብሮ መያዙን ኮሚሽኑ ጠቁሟል።
በሌላ በኩል ሰሞኑን ብቻ መነሻቸውን የተለያዩ አካባቢዎችን ያደረጉ እና በአሸባሪነት ለተፈረጀው የሸኔ ቡድን እንዲደርሱ ታቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 40 ሺህ 621 የክላሻንኮቭ ጥይቶች፣499 የስናይፐር ጥይቶች፣4525 የብሬን ጥይቶች እንዲሁም የተለያዩ ክላሽንኮቭ መሳሪያዎች፣ስናይፐሮች 50 ሽጉጦችን ጨምሮ የሽብር ቡድኑ በንፁሃን ዜጎቸ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሊጠቀምባቸው ያዘጋጃቸው የተለያዩ ስለታማ ቁሳቁስና ሰነዶች የብሄራዊ መረጃና ደኀንነት አገልግሎት ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ባደረጉት ጥብቅና የተቀናጀ ክትትል መያዛቸውን መግለጫው ጠቁሟል።
በዚህ ህቡዕ የሽብር የግንኙነት መረብ ውስጥ በመሳተፍ ሸቀጦችን እንደ ሽፋን በመጠቀም፣ በተሽክርካሪዎች ነዳጅ ታንከር ውስጥ በመደበቅ፤ ሚስጥራዊ ቦታ ሻግ በማዘጋጀት እና መሰል ስልቶችን በመጠቀም የተለያዩ የጦር መሣሪያዎችን በድብቅ ለማሳለፍ የሞከሩ በርካታ የድርጊቱ መሪ ተዋናይን እንዲሁም አሽከርካሪዎች፣ረዳቶች እና ሌሎች ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽኑ በመግለጫው አመልክቷል፡፡
ከሽብርተኛው ህወሓት ጋር በመቀናጀት በኦሮሚያ ክልል አንድ አንድ አካባቢዎች የሀገርንና የህብረተሰቡን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀሰ ያለውን አሸባሪው የሸኔ ቡድን ሴራ ለማክሸፍ እና ቡድኑን ለመደምሰስ እየተወሰደ ያለውን የተቀናጀና ተከታታይ እርምጃ የክልሉ ህዝብ ጥቆማ በመስጠትና ተጠርጣሪዎችን በማጋለጥ ለጸጥታና ለደኀንነት አካላት ያደረገው ድጋፍ ከፍተኛ እንደ ነበር የጠቀሰው ኮሚሽኑ፤ህዝቡ የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርቧል፡