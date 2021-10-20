በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ ከ3 ሚሊዮን 500 ሺህ ለሚበልጡ ህፃናት ክትባት በዘመቻ ሊሰጥ ነው

ባህር ዳር /አምቦ፤ ጥቅምት 10/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ ዞን የፖሊዮ በሽታን ለመከላከል ከ3 ሚሊዮን 500 ሺህ ለሚበልጡ ህፃናት በዘመቻ ክትባት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ።
ክትባቱ የሚሰጠው እድሜያቸው እስከ አምስት ዓመት ላሉ ህፃናት መሆኑ ተመልክቷል።
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ወርቅነህ ማሞ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በሽታውን ለማጥፋት በተከናወነው የመከላከል ስራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ወዲህ የፖሊዮ በሽታ በክልሉ ሪፖርት ተደርጎ አያውቅም።
ሆኖም ዘንድሮ ”ሰርኩሌቲንግ ታይፕ” በተሰኘ የፖሊዮ ቫይረስ የተያዙ አራት ታማሚዎች በምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ወሎና ኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኖች መገኘታቸውን ጠቁመዋል።
በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ ከጥቅምት 12/2014 ዓ.ም ጀምሮ ለአራት ቀናት በዘመቻ ከ3 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ክትባት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።
ከዚህ በፊት በመደበኛው የክትባት ፕሮግራም ክትባቱን የወሰዱም ሆኑ ያልወሰዱ መከተብ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ክትባቱ ቤት ለቤትና በተፈናቃይ መጠለያ ማዕከላት እንደሚሰጥ አስረድተዋል።
ህብረተሰቡ ክትባቱን ለሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ ልጆቹን አስከፊ ከሆነው የፖሊዮ በሽታ እንዲጠብቅም አቶ ወርቅነህ አሳስበዋል።
የጸጥታ ችግር ባለባቸው የክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ሁኔታው እስኪስተካከል ክትባቱ ለጊዜው እንደማይሰጥ ተናግረዋል።
በተመሳሳይ በኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህጻናትን ከልጅነት ልምሻ በሽታ ለመከላከል ክትባት ሊሰጥ መሆኑን በዞኑ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ባለሙያ አቶ ገመቹ አራርሳ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከጥቅምት 12 ጀምሮ ለአራት ቀናት በ19 ወረዳዎች ክትባቱን በዘመቻ የሚሰጡ 3 ሺህ 877 ባለሙያዎችና ተቆጣጣሪዎች ይሳተፋሉ ብለዋል።
ዓላማ የልጅነት ልምሻ በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል መሆኑን ባለሙያው ተናግረዋል።
ለክትባቱ የሚያስፈልገው ቁሳቁስና የሰው ሃይል በሁሉም ወረዳዎች መሟላቱን ባለሙያው ጠቁመው፤ ህብረተሰቡም ልጆቹን በወቅቱ በማስከተብ ከበሽታው እንዲጠብቅ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል፡፡