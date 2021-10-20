ተቋማቱ ስኬታማ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ስራና ሰራተኛን አገናኝተው እንዲሰሩ ተጠየቀ

ጥቅምት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) ለመከላከያ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ ተቋማት ለተቋቋሙለት ዓላማ ስኬታማ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ስራና ሰራተኛን አገናኝተው እንዲሰሩ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ አሳሰቡ።
ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከመስሪያ ቤቱ ተጠሪ ተቋማት አመራሮች ጋር ውይይት አድርገዋል።
ውይይቱም ከመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ፣ ከፋይናንስ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ፣ ከመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም ከመከላከያ ኮምኘሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አመራሮች ጋር ነው የተደረገው፡፡
የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ በዚሁ ወቅት ተቋማቱ ከተቋቋሙበት ዓላማ አንፃር ስኬታማ ተግባራትን እንዲያከናውኑ በተለይም ስራና ሰራተኛን አገናኝተው በተያዘው የበጀት አመት ውጤታማ የስራ አፈፃፀም እንዲኖራቸው አሳስበዋል።
የመከላከያ ኮምኘሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አዛዥ ብ/ጀ ተገኝ ለታ የተጀመሩ መሠረተ ልማቶች ተገንብተውና የህክምና መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ተገጥመውለት ሲጠናቀቅ ሆስፒታሉ በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው ሃይቴክ ሆስፒታል ይሆናል ብለዋል።
ለዚህም ሲባል መሟላት ያለባቸውን በተለይም የሰው ኃይልና ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎችን በተመለከተ ለሚኒስትሩ ማብራሪያ ማቅረባቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።