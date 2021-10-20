የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቻይንኛ ቋንቋን በሁለተኛ ዲግሪ ሊሰጥ ነው

ጥቅምት 10/2014 (ኢዜአ) አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቻይንኛ ቋንቋ የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም ለመስጠት ዝግጅት ማጠናቀቁን አሳውቋል፡፡
ቻይንኛን በሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ የመስጠት ፕሮግራም በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ እንደሆነና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የኮንፊሺየሽ ኢንስትትዩት አጋዥነት እንደሚሰጥ ሲጂቲኢን ዘግቧል፡፡
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት እመቤት ሙሉጌታ እንዳሉት የፕሮግራሙ መሰጠት የቻይንኛ ቋንቋን በኢትዮጵያ በማስፋፋት በሁለቱ ሃገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ያጠናክራል፡፡
“ለፕሮግራሙ አድናቆትና ድጋፍ አለን “ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቷ ፕሮግራሙ ተገምግሞ በሴኔት መፅደቁና በአጭር ግዜ ውስጥ መከናወኑን ተናግረዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የቻይንኛ ቋንቋ በመጀመሪያ ዲግሪ እንደሚሰጥ አስታውሰው የአሁኑ ፕሮግራም በዚሁ ዘርፍ የሰለጠኑ ተማሪዎችን በቋንቋው ክህሎት ይበልጥ አቅማቸውን እንዲያጠናክሩ ያስችላል ብለዋል ፕሬዝዳንቷ፡፡
ፕሮግራሙ የቻይንኛ ቋንቋ መምህራንን ከሃገር ውስጥ ለማግኘት እንደሚያስችልም ተወስቷል።
በኢትዮጵያ እና ቻይና መካከል ያለውን የፖለቲካ፣የዲፕሎማሲ እና የንግድ ልውውጡንም ይበልጥ እንደሚያጠናክረው በዘገባው ተመልክቷል፡፡