የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ዲፕሎማቶች ከምንጊዜም በላይ ሊሰሩ ይገባል

ጥቅምት 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) “የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ዲፕሎማቶች ከምንጊዜም በላይ ልትሰሩ ይገባል” ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዲፕሎማቶች፣ ለሠራተኞቹና ለተጠሪ ተቋማት ሠራተኞች በሁለት ዙር ያካሄደው ሥልጠና መጠናቀቁን አስመልክቶ የመዝጊያ መርኃ ግብር በወዳጅነት አደባባይ እያካሄደ ነው።
በመርኃ ግብሩ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ባስተላለፉት መልእከት “የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ዲፕሎማቶች ከምንጊዜም በላይ ልትሰሩ ይገባል” ብለዋል።
ሠልጣኞቹ በቆይታቸው ተልዕኳቸውን በብቃት ለመፈጸም የሚያስችላቸውን ክህሎት መጨበጣቸውን ጠቅሰው በቀጣይ የአገራቸውን ገጽታ በመገንባትና ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ያለውን እውነታ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የማሳወቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
“በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን ውስጣዊና ውጫዊ ጫና ለመመከት በጋራ መሰለፍ ይገባል” ያሉት አቶ ደመቀ በዚህ ረገድ የዲፕሎማቶች ሃላፊነት ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ለአገራቸው በርትተው ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት።
ሰልጣኞቹ በአስተሳሰብ ለውጥ፣ በተቋሙ ለውጥና የአደረጃጀት፣ በዲጂታል ዲፕሎማሲና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ሥልጠና ወስደዋል።