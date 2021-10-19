የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ለትምህርት የሰጠው ትኩረት ዘርፉን ለማጠናከር ረድቶናል- አቶ ሽመልስ አብዲሳ

ሀዋሳ ጥቅምት 9/2014 (ኢዜአ)የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ትምህርትን ለማስፋፋት የሰጠው ትኩረት በዘርፉ የሚደረገውን ስራ ለማሳደግ ቁልፍ ሚና እንዳለው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በ14 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባው የሮጲ ከተማ የኢፋ ሮጲ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል።
ፕሬዘዳንቱ በምረቃው ሥነ ሥርዓት ላይ ጽህፈት ቤቱ ትምህርት ለሁሉም መስክ መሠረት መሆኑን በማመን ለዘርፉ ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አድንቀዋል።
በዚህም ኦሮሚያን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ አዲስ መነቃቃት ከመፍጠር ባለፈ ከፍተኛ ስራ በመስራት የነገዋን ኢትዮጵያ በመገንባት እያደረገ ላለው ጥረት ምስጋና አቅርበዋል።
በጽህፈት ቤቱ የሚገነቡት ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁና በአጭር ጊዜ ስለሚጠናቀቁ በርካታ ተማሪዎችን የትምህርት ዕድል ተቋዳሽ አድርገዋል ብለዋል።
የዕድሉ ተጠቃሚ ተማሪዎችም በርትተው በመማር ለውጤት እንዲበቁ፣መምህራንም ያላቸውን እውቀት በማካፈል ያላሰለሰ ጥረት እንዲያደርጉ ፕሬዘዳንቱ አሳስበዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በበኩላቸው የአካባቢው ህብረተሰብ ለትምህርት ቤቱ ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
ጽህፈት ቤቱ ለትምህርት ቅድሚያ በመስጠት መሥራቱን እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ከጽህፈት ቤቱ የተገኘውን ልምድ በመቀመር በክልሉ ”ኢፋ ቦሩ”የተባሉ ትምህርት ቤቶችን በጥራት ለመገንባት እንዳገዘው አስታውቀዋል።
የሮጲ ከተማ ነዋሪ አባገዳ በቀለ ወባቶ በሰጡት አስተያየት ከዚህ ቀደም በከተማዋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ የአካባቢው ተማሪዎች ወደ ሀላባ፣ሻሸመኔና ሌሎችም ከተሞች በመጓዝ ለእንግልትና ለከፍተኛ ወጪ ሲዳረጉ እንደነበር ገልጸዋል።
ትምህርት ቤቱ በመገንባቱ የአካባቢው ወጣቶች ችግር መቃለሉን ተናግረዋል።
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በአዲስ አበባ ዲቦራ ፋውንዴሽን ውስጥ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤትን፣ በደቡብ፣በሲዳማና በኦሮሚያ ክልሎች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እየገነባ ሲሆን፣ በአማራ ክልል ደግሞ የአንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ እንደሚጀምር አስታውቋል።