አዲሱ የክልሉ መንግሥት ህዝቡ ከልማት ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት መስራት ይጠበቅበታል

ጅግጅጋ ፤ጥቅምት 9/2014 (ኢዜአ)አዲሱ የሶማሌ ክልላዊ መንግሥት ለውጡን በማስቀጠል ህዝቡ ከልማት ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት መስራት እንደሚበቅበት የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ እንዳመለከቱት፤ በምርጫ ሥልጣን የተረከበው መንግሥት የክልሉን ነዋሪዎች እኩል ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አለበት ።
አዲሱ መንግሥት የሚያከናውናቸው ተግባራት ስኬታማ እንዲሆኑ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል መምህር ተሾመ አሸናፊ ፤ ትናንት በተመሠረተው አዲሱ መንግስት ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የተመሰረተው መንግሥት በክልሉ የሚኖሩ ዜጎች በሙሉ ከልማቱ ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል።
በርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፋ የሚመራው አዲሱ መንግስት የወጣቱን ችግሮች በቀላሉ እንደሚፈታለት የፀና እምነት እንዳለው የተናገረው ደግሞ ወጣት ፈርሃን አብዱረሺድ ነው።
አቶ አብዲ ካዬል በበኩላቸው፤ በክልሉ ባለፉት ሦስት ዓመታት በሰላምና በመሠረተ ልማት ስራዎች አበረታች ለውጦች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
አዲስ የተመሠረተው መንግሥት በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የተሻለ ለውጥ በማምጣት የክልሉንና የአገሪቱ ብልፅግና ያረጋግጣል ብለው እንደሚጠብቁ ገልጸዋል።
ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ ሙና መሐመድ ፤ ቀደም ሲል የነበሩ ችግሮች ደረጃ በደረጃ መፍትሄ እያገኙ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ጅምሩን በማጠናከር የሕዝቡን ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚን ማረጋገጥ ከአዲሱ መንግስት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል።
አቶ አህመድ ወሌ ሸርማርኬ የተባሉ ነዋሪ እንዳሉት፤ የክልሉ መንግሥት ከለውጡ ወዲህ በንፁህ ውሃ አቅርቦት፣ ሰላምን በማረጋገጥ ፣ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ የጀመራቸውን አበረታች ተግባራት ማጠናከር ይጠበቅበታል።
በተጨማሪም ከክልሎች ጋር ተባብሮ በመስራት ለውጡን እንዲያስቀጥልም አመልክተዋል።
ከክልሉ መንግሥት ጎን በመቆም በክልሉና በሀገር ሰላም ሰፍኖ ልማት እንዲረጋገጥ የሚደግፉ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ አቶ አስቻለው ጉታ ናቸው።
ክልሉን እንዲመሩ የተሾሙት ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የሕዝቡን መሠረታዊ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት እንደሚሰራ መግለጻቸውን በወቅቱ ተገልጿል።