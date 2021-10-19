የኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የፀጥታ የጋራ ግብረ ሀይል የሸኔና የህወሓት ሽብር ቡድኖችን የጥፋት ተልዕኮ ለማምከን እየሰራ ነው

አሶሳ ጥቅምት 9/2014 /ኢዜአ/ የኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ፖሊስ የጋራ የፀጥታ ግብረ ሀይል የሸኔና የህወሓት ሽብር ቡድኖችን የጥፋት ተልዕኮ ለማምከን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ በጋራ እየሰሩ መሆኑን አስታወቁ።
የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ፖሊስ ኮሚሽነሮች ለኢዜአ እንዳመለከቱት ከአሸባሪው ህወሃት ጋር በመናበብ በህዝብ ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለውን የሸኔ የሽብር ድርጊት ለማስቆም የክልሎቹ የጋራ የፀጥታ ግብረ ሀይል ህዝብን ያሳተፈ ዘመቻ እያደረገ ነው።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱልአዚዝ መሀመድ እንደገለጹት አሸባሪው ሸኔ በህዝብ ህይወትና ንብረት ላይ የሚያደርሰውን ጥፋት ለመከላከል ከኦሮሚያ ፖሊስና ከህዝብ ጋር በመተባበር እየተሰራ ነው።
የኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ነዋሪዎችን ሰላም እየነሳ የሚገኘውን የሸኔ የሽብር ቡድን በዘላቂነት ለመደምሰስ የሚያስችሉ የጸጥታ ማስጠበቅ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
የሸኔ የሽብር ቡድን ተሽከርካሪዎችን አሳቻ ቦታ ላይ በማስቆምና ንፁሀንን በማገት ሽብር እየፈፀመ መሆኑን ጠቁመው በዚህ ረገድ የፈፀማቸውን ጥፋቶች በመከታተል የጉዳቱን ሰለባዎች ለመታደግ የፀጥታ ሀይሉ በጋራ እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል።
የሽብር ቡድኑን የጥፋት ተልዕኮ ለማምከንም ህዝብን ያሳተፈ የመከላከል ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ በበኩላቸው የህዝብን ሰላምና የአካባቢን ጸጥታ የሚያውከውን የአሸባሪው ሸኔ ቡድን ጥቃት ለማስቆም አስፈላጊው የክትትል ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል።
ክልሉ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ጋር በመተባበርም የአሸባሪው ህወሓት አጋር የሆነውን የሸኔ ጽንፈኛ አሸባሪ ቡድን የጥፋት ተልዕኮ ለመቆጣጠር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሓት ኢትዮዽያን ለማፍረስ ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር በቀጥታ የጥፋት ተላላኪነት ተግባሩን እየፈፀመ መሆኑን ቡድኑ በፈፀማቸው ወረራዎችና በንፁሃን ላይ ባደረሳቸው ጭፍጨፋና ግድያዎች እያረጋገጠ ሲሆን፣ ከሸኔ የሽብር ቡድን ጋር በመቀናጀት ጥፋት ለመፈፀም ስምምነት መድረሱም ይታወቃል።
የሸኔ የሽብር ቡድን በንፁሃን ላይ ጥቃት እያደረሰ በመሆኑም ህዝቡ ሁለቱን የጥፋት ቡድኖች ከፀጥታ አካላት ጋር በመሆን እየተፋለመ እንደሚገኝም የሚታወቅ ነው።