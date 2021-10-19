ለህዝብ ተጠቃሚነትና ለሀገር እድገት አበክረን እንሰራለን–የጨፌ ኦሮሚያ አባላት

መቱ ጥቅምት 9/2014(ኢዜአ) የተሰጠንን ውክልና በአግባቡ በመጠቀም ለህዝብ ተጠቃሚነትና ለሀገር እድገት አበክረን እንሰራለን ሲሉ በኢሉ አባቦር ዞን የሚገኙ የጨፌ ኦሮሚያ አባላት ገለጹ።
የጨፌ ኦሮሚያ አባላቱ ቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ለሕዝብና ለሀገር ዕድገት ለመሥራት ዝግጁ መሆናቸውን ለኢዜአ አስታውቀዋል ።
“ኅብረተሰቡ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን ልማትን ጨምሮ በሁሉም መስክ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን በሀላፊነት እንሰራለን ” ሲሉም አባላቱ ተናግረዋል።
በመቱ ከተማና አከባቢው ኅብረተሰብ ተወክለው የጨፌ ኦሮሚያ አባል ከሆኑት መካከል ቄስ ታከለ ዳዲ “የተሰጠን ውክልና የሕዝብ እንጂ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም” ብለዋል።
“ሕዝብን ወክሎ በዚህ ደረጃ ለመሥራት መመረጥ ዕድለኛነትና ታሪካዊ አጋጣሚም ጭምር ነው” ያሉት ቄስ ታከለ በተሰጣቸው ውክልና መሰረት ለህዝብ ተጠቃሚነትና ለሀገር እድገት አበክረው እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በልማትና በሌሎችም መስኮች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን ሀላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ።
“በህብረተሰቡ ውስጥ የተለመደው የሥራ ባህል ተቀይሮ የተሻለ ለውጥና እድገት እንዲመዘገብ ትልቅ ኃላፊነትና ትጋት ስለሚጠብቀን በዚያው ልክ ለመሥራት ዝግጁ ነን” ብለዋል።
“ኅብረተሰቡን ያሳተፈና ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ የሚችል ሁለንተናዊ ልማት እውን ሊሆን በሚችልበት አቅጣጫ ላይ ለመስራት ዝግጁ ነኝ ” ያሉት ደግሞ በያዮ ዶረኒ ምርጫ ክልል ተወዳድረው በጨፌ ኦሮሚያ የተወከሉ ወይዘሮ ለሊሴ አመና ናቸው።
“የአካባቢያችንን ሁኔታ መሠረት በማድረግ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በመለየት የማቀድ፣ የማወያየትና የመወሰን ኃላፊነቴን እወጣለሁ” ሲሉ ተናግረዋል።
በህዝብ ተወክለው የጨፌ አባል የሆኑት ወይዘሮ ምርትነሽ ተክሉ በበኩላቸው ለሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል የጋራ ተጠቀሚነትና ለሀገር እድገት የድርሻቸውን ማበርከት በሚችሉበት አቅጣጫ የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ።
“በተሰጠኝ ውክልና መሰረት ለህዝብ ተጠቃሚነትና ለሀገር እድገት መረጋገጥ በቁርጠኝነት እሰራለሁ” ሲሉ አቋማቸውን ገልጸዋል ።
“በወረቀት ሪፖርት ብቻ የሚለካ ሥራ ሳይሆን በተግባርና በተጨባጭ በሕዝቡ ኑሮና በመሬት ላይ መምጣት የሚገባውን ለውጥ ለማስመዝገብ የሚያስፈልገውን ትግል ሁሉ እናደርጋለን” ሲሉም በጽእናት ተናግረዋል ።
ወይዘሮ ምርትነሽ አክለው “ለሀገር የሚጠቅም አመለካከትና እውቀት ያላቸው ማናቸውም አካላት በሀገራዊ ጉዳይ ላይ አንድ መሆን በሚችሉበት ሁኔታ ዙሪያም የሚጠበቅብንን እናደርጋለን” ሲሉ አስታውቀዋል።