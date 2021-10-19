በጤናው ዘርፍ ሲተገበር የቆየው “ዳጉ” ፕሮጀክት ውጤት አስገኝቷል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 09/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የጤና ስርዓቱን ለማሻሻል ላለፉት አምስት ዓመታት ሲተገበር የቆየው “ዳጉ ” ፕሮጀክት ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠናቀቁን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
ፕሮጀክቱን የጤና ሚኒስቴር፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስትዩት ፣ የለንደኑ ስኩል ኦፍ ሃይጂን እና ትሮፒካል ሜዲሲን በጋራ በመሆን ላለፉት አምስት ዓመታት ሲተገበሩት ቆይተዋል።
በፕሮጀክቱ ጎንደር፣ ሀዋሳ፣ ጅማ እና መቀሌ ዩኒቨርስቲዎች በምርምር ስራዎች ላይ ተሳትፈዋል።
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ቶሌራ፤ ላለፉት አምስት ዓመታት ሲተገበር የቆየው “ዳጉ “ፕሮጀክት ውጤታማ መሆኑን አብራርተዋል።
በፕሮጀክቱ ከአቅም ግንባታ አኳያ አስር ተማሪዎች የሦስተኛ ዲግሪ እንዲማሩ መደረጉን ገልጸዋል።
በአራት ክልልሎች የእናቶችና ህጻናት ጤና የመጀመሪያው ጤና ኤክስቴንሽን ውጤታማነት በፕሮጀክቱ ጥናትና ምርምር ግምገማ መካሄዱንም ዶክተር ጌታቸው ተናግረዋል።
በጤና ኤክስቴሽን አተገባበሩ እና ወደ ፊት በተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ምን ሊሰራ ይገባል? የሚለውም ተዳስሰዋል ነው ያሉት።
በፕሮጀክቱ እስካሁን 20 የጥናትና ምርምር ሥራዎች መከናወናቸውን ጠቅሰው በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ባላቸው የጤናው ዘርፍ ገጾች ላይ ወጥተዋል ብለዋል።
የጤና ሚኒስቴርም በጥናቱ የተገኙ በተለይም በጤና ኤክስቴሽን ስራዎች ግብዓት የሚሆኑ ሀሳቦችን ወስዶ ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ ተናግረዋል።
“ከዚህ በፊት ለጤና ስርዓት ማጣቀሻ መረጃ በአብዛኛው የውጭ አገር ህትመቶችን እንጠቀም ነበር” ያሉት ዶክተር ጌታቸው ፕሮጀክቱ የአገሪቷን የጤና ስርዓት የዳሰሰ በመሆኑ ትክክለኛ መረጃ ተገኝቶበታል ብለዋል።
በኢንስቲትዩቱ የስርዓተ ጤና እና ስነ ተዋልዶ ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ ጌታቸው፤ ፕሮጀክቱ ደቡብ፣ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች በእናቶችና ህጻናት ጤና አገልግሎት አሰጣጥ መዳሰሱን ገልጸዋል።
በተለይም የእናቶችና ህጻናት ጤና ተደራሽነት ላይ የበለጠ ስራ የሚፈልግ መሆኑ በዚሁ ፕሮጀክት ተለይቷል ብለዋል።
ፕሮጀክቱ ቢል ኤንድ ሚሊኒዳ ጌትስ ፋውንዴሽን 1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል።