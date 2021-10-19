የክልሉ ህዝብ ጥያቄዎች በፍትሀዊነት እንዲመለሱ በትጋት እንሰራለን

ጅግጅጋ፤ ጥቅምት 9/2014 (ኢዜአ) በሱማሌ ክልል ባለፉት ሶስት ዓመታት የተገኙትን ለውጦች በማጠናከር የህዝብ መሠረታዊ ጥያቄዎች በፍትሃዊነት ለመመለስ በትጋት እንደሚሰሩ አዲሶቹ የሱማሌ ክልል ምክር ቤት አባላት አስታወቁ።
በጂግጂጋ ከተማ ትናንት በተካሄደው የክልሉ ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ላይ የተሳተፉ አባላት፤ በክልሉ በየደረጃው የሚገኘውን ህብረተሰብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በፍትሃዊነት ለመመለስ የሚያደርጉትን ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያጠናክሩ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የተሻለ ለውጥና ውጤት ለማምጣት የሚያስችሉ የአሰራርና የህግ ማዕቀፎችን እንደሚዘረጉ ነው ያመለከቱት።
ከአባላቱ መካከል አቶ በሽር ሼህ ሰኢድ እንደተናገሩት፤ በክልሉ የሰፈነው አስተማማኝ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን፣ የክልሉ ነዋሪ ጥያቄዎች በፍትሃዊነት ለመመለስ በትጋት ይሰራሉ።
አስፈፃሚው አካል ህግንና ህገ መንግስቱን መሠረት በማድረግ ለነዋሪው አንገብጋቢ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥ የምክር ቤቱ አባላት ቁጥጥርና ክትትል ለማጠናከር የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
ሌላኛው የምክር ቤት አባል አቶ ዚያድ አብዲ፤ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዲመለስ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የመረጣቸውን ህዝብ የማህበራዊ፣ የምጣኔ ሃብት፣ የወጣቶችና የሴቶች ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ በአስፈፃሚው አካል እንዲመለሱ ለማስቻል እንደሚሰሩ ነው የገለጹት።
የመረጣቸውም ሆነ ያልመረጣቸው ህዝብ ከጎናቸው በመሆን የሚፈለገው ውጤት እንዲመጣ የድርሻውን ማበርከት እንዳለበትም አመልክተዋል።
በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የህዝብ ይሁንታ ያገኙት የምክር ቤቱ አባላት በተማሩ ወጣቶች የተደራጀ በመሆኑ የተሻለ ውጤታማ ስራ በቁርጠኝነት ያከናውናል ያሉት ደግሞ ሌላው የምክር ቤት አባል አቶ አሚን ሁሴን ናቸው።
”የመረጠንን ህዝብ በቁርጠኝነት ለማገልገል ዝግጁ ነን” ብለዋል።
በክልሉ ባለፉት ሶስት ዓመታት የተገኙትን ለውጦች በማጠናከር የህዝብ መሠረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ በትጋት እንደሚሰሩ ነው የአዲሶቹ የምክር ቤት አባላት ያስታወቁት።
ትናንት በተመሠረተው የሱማሌ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ውስጥ የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃ አውጪ ግንባር ሁለት አባላት የተካተቱ ሲሆን፤ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ እንዲሁም የክልሉን ርዕስ መስተዳደርና ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ተሹመዋል።
በጉባኤው ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልላዊ ርዕሰ መስተደደር ሽመልስ አብዲሳ፣ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እና የሶማሌ ላንድ ከፍተኛ አመራሮች የደስታ
መልዕክት አስተላልፈዋል።
መስከረም 20/2014 ዓ.ም በክልሉ የተካሄደው ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ተከትሎ የተዋቀረው የሱማሌ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 272 መቀመጫዎች እንዳሉት ታውቋል።