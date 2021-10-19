የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በሮጲ ከተማ ያስገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመረቀ

ሮጲ፤ ጥቅምት 9/2014(ኢዜአ) የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በምዕራብ አርሲ ዞን ሮጲ ከተማ ያስገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመረቀ።
ትምህርት ቤቱን መርቀው የከፈቱት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ናቸው።
በዘጠኝ ወራት ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀው የትምህርት ቤቱ ግንባታ 14 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገበት ተመልክቷል።
ለትምህርት ቤቱ ደረጃቸውን የጠበቁ 18 የመማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ መጻህፍት፣ አራት ቤተ ሙከራዎች፣ የአስተዳደር ህንፃዎች እንደተሟሉለት በምረቃው ሥነ- ሥርዓት ላይ ተገልጿል።
ትምህርት ቤቱ ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ የክፍል ደረጃ ያላቸው 760 ተማሪዎችን ተቀብሎ የማስተማር አቅም እንዳለው የዞኑ ትምህርት መምሪያ ሃላፊ ረዳት ፕሮፌስር ጀማል ሻንቆ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የኦሮሚያ ክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ህዝብ ተወካዮች ተገኝተዋል።