የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በሩብ ዓመቱ 13 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ገቢ ሰበሰበ

ጥቅምት 06 ቀን 2014 (ኢዜአ) በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት 11 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ያቀደው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ከዕቅዱ በላይ 13 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገለጸ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ገቢው ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ3 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው።ለውጤቱ መገኘት በእቅድ ዝግጅት ምዕራፍ የተጠናከረ ስራ እና ከባለድርሻ አካላት ጋር በጥምረት በመሰራቱ መሆኑን ገለጸዋል።
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ለግብር ከፋዮች መሰጠቱና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ስራ መዋላቸው ለውጤቱ መገኘት አስተዋፅኦ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል።ገቢው ከቀጥታ ታክስ፣ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች እና ከማዘጋጃ ቤታዊ ገቢዎች የተገኘ መሆኑን ገልጸዋል።
ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት አቶ ሙሉጌታ፤ በታማኝነት ግብር የሚከፍሉ እንዳሉ ሁሉ የሚያጭበረብሩ መኖራቸውንም ገልጸዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ ግብር በአግባቡ ባልከፈሉ ላይ በተጣለ ቅጣት 800 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ጠቁመዋል።በማጭበርበር፣ ደረሰኝ ባለመጠቀምና ሀሰተኛ ደረሰኝ በመጠቀም የተያዙ 100 ግብር ከፋዮች ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረው፤ ባልተገባ መንገድ ከስነ ምግባር ውጪ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 20 የቢሮው ባለሙያዎች በአስተዳደራዊና በወንጀል እንዲጠየቁ መደረጉን ገልጸዋል።
ከግብር ከፋዩ ጋር ሲደራደሩ እጅ ከፍንጅ የተያዙ በወንጀል እንዲጠየቁ መደረጉን ተናግረዋል።እንደ አቶ ሙሉጌታ ገለጻ፤ አሁንም ሀሰተኛ ደረሰኝ መጠቀም፣ ያለደረሰኝ መሸጥ እና የማጭበርበር ተግባራት ይፈፀማሉ።
“በሸማቹ በኩልም ደረሰኝ ያለመጠየቅ እና ያለደረሰኝ የመግዛት ችግሮች ይስተዋላሉ” ብለዋል።የደረጃ “ሀ” ግብር ከፋዮች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ግብር በመክፈል ከአላስፈላጊ መጨናነቅና ቀኑ በማለፉ ከቅጣት እንዲጠበቁ ጥሪ አስተላልፈዋል።