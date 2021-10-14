በአዲስ አበባ ምቹ የእግረኛ መንገድ ባለመኖሩ በርካቶች ትራንስፖርት ጠብቀው ለመጓዝ ተገደዋል

ጥቅምት 4/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ የእግረኛ መንገድ በቂ እና ምቹ ያለመሆን በርካቶችን የትራንስፖርት ጠባቂ ማድረጉን ሻለቃ አትሌት ሃይሌ ገብረስላሴ ተናገረ፡፡
በአዲስ አበባ በተለይም ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ከፍተኛ የትራንስፖርት ችግር እየተስተዋለ ይገኛል።
ለችግሩ ምክንያትና አንዱ የመፍትሄ አማራጭ ሊሆን ይችላል ያለውን ሃሳብ ሻለቃ አትሌት ሃይሌ ገብረስላሴ ገልፇል።
እንደ አትሌት ሃይሌ ገለፃ በአዲስ አበባ በቂ እና ምቹ የእግረኛ መንገድ ባለመኖሩ በርካቶች ትራንስፖርት ጠብቀው ለመጓዝ እየተገደዱ በመሆኑ ለትራንስፖርት እጥረት አንዱ ምክንያት ሆኗል።
በርካታ ተሸከርካሪዎችን መመደብ ብቻውን ለትራንስፖርት ችግሩ መፍትሄ ሊሆን ስለማይችል የእግረኛ መንገዶችን ማስተካከል ከተቻለ አሁን የሚታው የትራንስፖርት ችግር ማቃለል ይቻላል ብሏል።
በመሆኑም የእግረኛ መንገዶችን መስተካካል፣ መጽዳት እና ለእግረኛው የተመቸ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁሟል።
በመዲናዋ ምቹ የእግረኞች መንገድ ባለመኖሩ “ቅርብም ይሁን ሩቅ ተጓዦች እኩል ትራንስፖርት ጠባቂዎች ሆነዋል” ብሏል።
በአዲስ አበባ የተመቼ እና የተስተካከለ የእግረኛ መንገድ ቢኖር ቆሞ ትራንስፖርት ከመጠበቅ ይልቅ በእግር ተጓዦች ይበዙ ነበር ብሏል።
በአዲስ አበባ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር በሌሎች አገራት ከሚኖሩት የህዝብ ቁጥር ያነሰ መሆኑን የሚናገረው ሃይሌ ሌሎቹ ምቹ የእግረኛ መንገድ ስላላቸው የእግር ተጓዞች ብዙ እንደሆኑ ይገልፃል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ የእግረኛ መንገዶች ከተሸከርካሪ መንገድ ባልተናነሰ መልኩ ትኩረት አግኝቶ ሊሰራ ይገባዋል ብሏል።
ህብረተሰቡም አከባቢውን በማጽዳትና ነፃ እንዲሆን በማድረግ ለእግረኛ ምቹ በማድረግ ሃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ነው ያለው።
አሁን ላይ ያለው የትራንስፖርት ችግር መፍተሄ ካላገኘ በሚቀጥለው ዓመትም ተመሣሣይ ችግር የሚገጥም በመሆኑ ከወዲሁ ብዙ ስራ ይጠይቃል ብሏል።
ለዚህም ለእግረኛ የሚመች መንገድ ማዘጋጀት መቻል ለነገ የማይባል ተግባር መሆን እንዳለበትም አስረድቷል፡፡
በእግር በመጓዝ “ጤየናን መጠበቅና የዳበረ አዕምሮ እንዲኖር የሚያስችል በመሆኑ በእግራችን በመጓዝ ጤናችንን እንጠብቅ” በማለት ምክሩን ለግሷል።
በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር እልባት ባለማግኘት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መሆኑ ይታወቃል።