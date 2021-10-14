ሀገረ ስብከቱ ለተፈናቃዮች የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ደሴ ፤ ጥቅምት 4/2014 (ኢዜአ) የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በአሸባሪው ህወሓት ተፈናቅለው ደሴ ለተጠለሉ ወገኖች ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
የሰሜን ሽዋ ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መጋቢ ሀዲስ ነቃ ጥበብ አባቡ በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት፤ የህወሓት የሽብር ቡድን በከፈተው ጦርነት ምንም የማያውቁ ጨቅላ ህጻናትና አቅመ ደካሞች ለሞት፣ለረሃብና እንግልት ተዳርገዋል።
የሽብር ቡድኑ እኩይ ሴራ የሚያሳዝንና በፈጣሪም ይቅር የማይባል ክፉ ስራ መሆኑን ተናግረዋል።
ሀገረ ሰብከቱ ከህዝበ ክርስቲያኑ፤ ከባለሃብቶችና ከሌሎች አካላት ባሰባሰበው ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጭ የምግብ እህልና ቁሳቁስ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን አመልክተዋል።
ከድጋፉ መካከል 500 ብርድ ልብስ፣ 200 ፍራሽ ጨምሮ ዱቄት፣ ሩዝ፣ ማካሮኒና የተለያዩ አልባሳት እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
“የተፈናቃዮቹ ሁኔታ እንቅልፍ የሚነሳ በመሆኑ በቅርቡ ተጨማሪ ድጋፍ እንድናደርግ ያስገድደናል” ያሉት ስራ አስኪያጁ፤ በቀጣይም ከጎንደርና አፋር ለተፈናቀሉ ወገኖች ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
በሀገረ ስብከቱ የምግባረ ሰናይ ክፍል ኃላፊ ሊቀ ካህናት ዮናስ አድማሱ በበኩላቸው ህብረተሰቡን በማስተባበር የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ጠቁመዋል።
”የትኛውም እምነት መተጋገዝንና ለሌሎች ማገዝን ስለሚያስተምር ያለ ልዩነት ተጋግዘን ይህን አስቸጋሪ ወቅት ማለፍ ይኖርብናል” ብለዋል፡፡
ድጋፉን የተረከቡት የደሴ ከተማ አስተዳደር ተወካይ አቶ ትዛዝ እንግዳ፤ ሀገረ ስብከቱ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ሁሉም ዜጋ የሚችለውን በመደገፍ ከወገኖቹ ጎን መቆም እንደሚገባ አሳስበዋል።
የተፈናቃዮች ቁጥር ከ350 ሺህ ማለፉን የጠቆሙት ተወካዩ፤ ከህብረተሰቡና ከተቋማት የሚገኘውን ድጋፍ በፍትሃዊ መንገድ ለማስራጨት የሚያስችል ኮሚቴ ተቋቁሞ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በድጋፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የደሴ ከተማ አመራሮች፣ የሀይማኖት አባቶች፣ የሀገረ ስብከቱ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።