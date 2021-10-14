የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብስባ ተጀመረ

ጥቅምት 4/2014 (ኢዜአ) 39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀመረ።
በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ የሕብረቱ አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እና ተወካዮች ተገኝተዋል።
ሚኒስትሮች በስብሰባው ላይ ለመሳተፍ ትናትንና ከትናንት በስቲያ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል።
በጉባኤው ላይ ከተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል የላይቤሪያ፣ የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ የታንዛንያ፣ የብሩንዲ፣ የአልጄሪያ፣ የሴራሊዮን፣ የጋቦን፣ የቡርኪናፋሶና የኮትዲቯር ይጠቀሳሉ።
የምክር ቤቱ ስብሰባ የአገራት መሪዎች፣ የአፍሪካ ሕብረት ቀጣናዊ የኢኮኖሚ ማኀበረሰብ ተቋማትና በሕብረቱ ስር የሚገኙ ተቋማት የሚያደርጉት በሶስተኛው አጋማሽ ዓመት ለሚያደርጉት ጥምር ውይይት አጀንዳዎች የሚቀርቡበት ነው።
በዚሁ መሰረት 39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ የሚመክር ይሆናል።
በመስከረም 2014 ዓ.ም የተካሄደው 42ኛው የአፍሪካ ሕብረት የቋሚ ተወካይ ኮሚቴ ስብሰባና የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል የአፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት እንደሚካሄድም የአፍሪካ ሕብረት አስታውቋል።
ምክር ቤቱ “የተመጣጠነ ምግብና የምግብ ዋስትና” የአፍሪካ ሕብረት እ.አ.አ የ2022 መሪ ሃሳብ ሆኖ እንዲሰየም በቀረበው የመነሻ ሃሳብ ላይ ይወያያል።
የስራ አስፈጸሚ ምክር ቤቱ በስሩ የሚገኙ የተለያዩ ኮሚቴዎች፣ ንዑስ ኮሚቴዎችና የአጀንዳ 2063 አፈጻጸምን አስመልክቶ የሚቀርቡ ሪፖርቶችን በማድመጥ ምክክር እንደሚያደርግም ይጠበቃል።
በአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ስር ለሚገኙ ሁለት ዘርፎች የኮሚሽነሮች እንዲሁም የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ምርጫም ይካሄዳል።
በተጨማሪም የሠብዓዊና የዜጎች መብቶች ኮሚሽንና የአፍሪካ ሕብረት የፀረ-ሙስና አማካሪ ቦርድ በተመሳሳይ የአራት አባላት ምርጫ እንደሚካሄድ ተገልጿል።
በጉባኤው መክፈቻ የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት፣ የሕብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት የወቅቱ ሰብሳቢና የዴሞክራቲክ ኮንጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራይሞንድ ንቱንጋሙሎንጎ፣ የተመድ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ፀሐፊ ቬራ ሶንግዌ ንግግር እንደሚያደርጉ የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል።
የአፍሪካ አገራት መሪዎች የሚሳተፉበት የአፍሪካ ሕብረት፣ ቀጣናዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ተቋማትና በአፍሪካ ሕብረት ስር የሚገኙ ተቋማት የሚያደርጉት ሶስተኛው የአጋማሽ ዓመት ጥምር ውይይት ጥቅምት 6 ቀን 2014 ዓ.ም በበይነ መረብ አማካኝነት እንደሚካሄድ የአፍሪካ ሕብረት አስታውቋል።
39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጸሚ ምክር ቤት ስብሰባና ሶስተኛ የአጋማሽ ዓመት ጥምር ውይይት በቻድ መካሄድ የነበረበት ቢሆንም በአገሪቷ ባለው የጸጥታ ችግር ሳቢያ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ ተደርጓል።