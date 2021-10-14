በህብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የተለያዩ አፍሪካ አገራት የውጭ ጉዳይ ተወካዮች አዲስ አበባ ገብተዋል

አዲስ አበባ ጥቅምት 4/2014 (ኢዜአ) በ39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የበርካታ አገራት የውጭ ጉዳይ ተወካዮች አዲስ አበባ ገብተዋል።
የሶማሊያ፣ የቻድ፣ የሞዛምቢክ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ የማላዊ፣ የታንዛኒያ፣ የአንጎላ እና የናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ተወካዮች ትናንት ምሽት አዲስ አበባ ገብተዋል።
በተጨማሪም የቶጎ፣ የኮሞሮስ፣ የቤኒን፣ ናሚቢያ፣ ጅቡቲ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ እና የዛምቢያ የውጭ ጉዳይ ተወካዮችም ምሽቱን አዲስ አበባ ገብቷል።
የኮትዲቯር፣ የጋቦን እና የቡርኪናፋሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቀደም ሲል አዲስ አበባ መግባታቸው ተገልጿል።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ፋይሰል አልይ፤ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በመገኘት ሚኒስትሮቹን አቀባበል አድርገውላቸዋል።
39ኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባዔ ለሁለት ቀናት “ጥበብ፣ ባህልና ቅርስን የምንፈልጋትን አፍሪካ ለመገንባት እንጠቀም” በሚል መሪ ሃሳብ ይካሄዳል።
ጉባኤው ዛሬ እና ነገ የሚካሄድ ሲሆን በአህጉሪቱ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክር ይጠበቃል።