በአዳማ ከተማ ከ2ሺህ በላይ የችግረኛ ቤተሰብ ተማሪዎች ነፃ የትምህርት እድል ተመቻቸላቸው

አዳማ፤ ጥቅምት 3/2014(ኢዜአ) በአዳማ ከተማ ከ2ሺህ በላይ የችግረኛ ቤተሰብ ተማሪዎች በግል ትምህርት ቤቶች ነፃ የትምህርት እድል እንደተመቻቸላቸው የከተማዋ አስተዳደር ትምህርት ጽሕፈት ቤት አስታወቀ ።
በከተማዋ ድጋፍ ለሚሹ ከ12ሺህ በላይ ለሚበልጡ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ ተበርክቷል።
የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ዲንቁ ሁንዴ ለኢዜአ እንደገለጹት የኑሮ ውድነትና ኮሮና እያሳደረ ባለው ተፅዕኖ በከተማዋ እድሜው ለትምህርት የደረሰ ሁሉም ዜጋ የመማር እድሉን እንዳያጣ አስተዳደሩ ጥረት አደርጓል።
በተለይም በከተማዋ በትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶችን በማስተባበር ከ2ሺህ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ነፃ የትምህርት እድል እንዲያገኙ መደረጉን አስታውቀዋል።
የአስተዳደሩ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ሰራተኞች እንዲሁም የንግዱን ማህበረሰብ በማስተባበር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ቤተሰብ ተማሪዎች ደብተር፣ የተማሪዎች ደንብ ልብስን ጨምሮ ሌሎች የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
በዚህም ነጻ የትምህርት እድል ያገኙትን ጨምሮ ከ12ሺህ በላይ ተማሪዎች ተጠቃሚ እንደሆኑ ነው ሃላፊው የተናገሩት።
በተያዘው ዓመት በከተማው የሚገኙ ከ300 በላይ በላይ የግልና መንግስት ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ፕሮግራሙ የኮሮና ወራርሽኝን ለመከላከል የወጣውን መመሪያ በጠበቀ መልኩ መጀመሩንም ጠቅሰዋል።
በቀጣይነትም በሁሉም ትምህርት ቤቶች ከተማሪ ወላጆች፣ ርዕሰ መምህራን፣ መምህራንና ተማሪዎችን ያከተተ ኮሚቴ ተደራጅቶ የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ መመሪያ አፈፃፀም ላይ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
የትምህርት ተቋማቱም ይህን ተገንዝበው መመሪያው ሳይዛነፍ ተግባራዊ በማድረግ ግዴታቸውን መወጣት እንደሚገባቸውም አቶ ድንቁ አሳስበዋል።
በከተማዋ ኑሮ ውድነቱ ባስከተለው ጫና ማንም ተማሪ በመማሪያ ቁሳቁስ እጦት የመማር እድሉን እንዳያጣ የመስሪያ ቤታቸውን ሠራተኞች በማስተባበር 100 ደርዘን ደብተር፣ እርሳስና እስክርብቶ ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የአዳማ ከተማ የንግድ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ አሚና እንኩሹ ናቸው።
በተጨማሪም የከተማዋን የንግድ ሴክተር በማስተባበር ከ1 ሚሊዮን በላይ ግምት ያለውን የደንብ ልብስ፣ የመማሪያና ማጣቀሻ መፀህፍትን ድጋፍ አድርገናል ብለዋል።
ለልጆቻቸው ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ ወርቄ ገመዳ በሰጡት አስተያየት፤ በተደረገው ድጋፍ ልጃቸው የዘንድሮውን የትምህርት እድል ተጠቃሚ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀን ስራ እንደሚተዳደሩ የገለጹት ነዋሪዋ፤ በተለይም በዘንድሮ ዓመት የኑሮ ውድነቱ ባሳደረው ጫና አንድ ደብተር 50 ብር ገዝቼ ለማስተማር ቀርቶ በልቼ ለማደር እንኳን እየተቸገርኩ ነው ብለዋል።
አስተዳደሩ ባደረገው ድጋፍ ልጃቸው ትምህርቷን መቀጠል መቻሏን ጠቅሰው አሁንM መንግስት ድሆችን መደገፍ አለበት ነው ያሉት።