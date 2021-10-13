የጎንደር ከተማን የኑሮ ውድነት ለማስተካከል ይሰራል

ጎንደር ፤ ጥቅምት 3/2014 (ኢዜአ) የጎንደር ከተማን ህዝብ ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ የኑሮ ውድነት ማስተካከል ቁልፍ ተግባር አድርገው ለመስራት መዘጋጀታቸውን ዛሬ የተሾሙት የከተማዋ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ አስታወቁ።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አራተኛ ዙር ዘጠነኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ዛሬ አካሂዷል።
ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው በምክር ቤቱ ቃለ መሃላ ከፈጸሙ በኋላ እንደተናገሩት፤አስተዳደሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ሰላም እንዲጠበቅ ማድረግ ቀዳሚ ሥራው ይሆናል፡፡
ደህንነትና የመኖር ዋስትና እንዳለው የማይሰማው ማህበረሰብ ውስጥ የኢኮኖሚና የእድገት ፍላጎት ስለማይታሰብ የሰላም ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጠዋል ብለዋል፡፡
በከተማዋ የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰራም አቶ ዘውዱ ተናግረዋል፡፡
ከተማው ያለውን ዘርፈ ብዙ የገቢ ምንጮች በመጠቀም ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የገቢ ምንጮችን በማጥናት ልማቱን ለማፋጠን ትኩረት እንደሚሰጥ ገልጸዋል፡፡
ኢኮኖሚውን በክላስተር በመለየት በከተማው የሚገኘውን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት የሰው ሃይል ገቢውንና ህይወቱን የሚቀይርበት ሥራ ለመፍጠር ይሰራል ብለዋል፡፡
ባለሀብቶችና ከፍተኛ አቅም ያላቸው የዲያስፖራ አባላት ወደ ከተማው በመሳብ መዋዕለ ንዋያቸውን አፍስሰው የልማቱ ተሳታፊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማበረታቻ እንደሚሰጥም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አስታውቀዋል፡፡
የከተማውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንዲያንሰራራ የማስተካከያ እርምጃዎች እንደሚወሰድም አመልክተዋል።
የዳኝነት ሥርዓቱንና የሕግ አስከባሪ ተቋማት አሰራራቸውን በማሻሻል በሕግ የተሰጣቸውን ተልዕኮ የሚያስፈጽሙበት አቅም ለመገንባት ትኩረት እንደሚሰጥ ገልጸዋል፡፡
የአገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን የሕዝቡን እርካታ ለማረጋገጥ በከተማው ከፍተኛ ተገልጋይ ያለባቸውን የመንግሥት ተቋማት በመለየት ሀገር አቀፍ የዲጂታላይዜሽን ሥራዎች ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ እንደሚተገበሩ አቶ ዘውዱ አስታውቀዋል።
የጎንደርን ሕዝብ ለማዋረድና ለመዝረፍ አሰፍስፎ የነበረውን አሸባሪው ህወሓትና ያሰለፋቸውን ቅጥረኞች በጀግንነት በመዋጋት ከተማዋን ከጥፋት ለተከላከሉ የቁርጥ ቀን ጀግኖች ታላቅ አክብሮት አለኝ ብለዋል፡፡
የምክር ቤቱ ጉባኤ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባውን ጨምሮ ምክትል ከንቲባና ሌሎች የካቢኔ አባላትን ሹመት በማጽደቅ ተጠናቋል፡፡