የአፍሪካ አጀንዳ ስኬት እውን እንዲሆን ኢትዮጵያ ምንጊዜም ቀዳሚ ቦታ ትሰጣለች

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 3 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ አጀንዳ ስኬት እውን እንዲሆን ኢትዮጵያ ምንጊዜም ቀዳሚ ቦታ የምትሰጥ መሆኗን የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒሰቴር አስታወቀ።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ፈይሰል አሊይ፤ በአዲስ አበባ ነገ የሚጀመረውን 39ኛው የአፍሪካ የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባን አስመልከተው ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድረገዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤን ለማካሄድ በቂ ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው ጠቀሜታውንም አብራርተዋል።
ጉባኤው በኢትዮጵያ መካሄዱ አገሪቷ ለአፍሪካ አጀንዳ ስኬት ያላትን ቀዳሚ ቦታ እና ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ኢትጵያ ሁሌም የአፍሪካ አጀንዳ እንዲሳካ ቁርጠኛ አቋም ያላት መሆኗን ገልፀው፤ ይህንኑ ጥረቷን አጠናክራ የምትቀጥል መሆኗንም አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጉዳይ የነበራትን ቀዳሚ ሚና አሁንም በብቃት በመወጣት ላይ መሆኗን ገልጸዋል።
39ኛው የአፍሪካ የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሳባ ከጉዳዩ ክንውን በተጓዳኝ የኢትዮጵያን ገፅታ ለማስተዋወቅ ጉልህ ሚና አለው ብለዋል።
ኢትዮጵያ አፍሪካዊያን የራሳቸውን የውስጥ ጉዳይ በራሳቸው እንዲፈቱ በግንባር ቀደምትነት ስትንቀሳቀስ እንደነበር አስታውሰው ምን ጊዜም በአፍሪካ ጉዳይ ግንባር ቀደም ሚናዋን መወጣቷን ትቀጥላለች ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ ከአፍሪካዊያን ወንድሞች ጋር ያላትን ረጅም ጊዜ የትብብር ግንኙነት የምታጠናክረበት አንዱ መንገድ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ ለሚካሄደው 39ኛው የአፍሪካ የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ በቂ ዝግጅት መደረጉንም ተናግረዋል።
በስብሰባው የ34 የአፍሪካ አገራት ሚኒስትሮች እንደሚገኙ ይጠበቃል።