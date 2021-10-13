የአፍሪካ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሕብረቱ የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ለመታደም አዲስ አበባ እየገቡ ነው

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) ነገ በሚጀመረው 39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ ለመታደም የአፍሪካ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ እየገቡ ነው።
እስካሁንም የኮትዲቯር ሪፐብሊክ፣ የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፣ የጋቦን እና የቡርኪናፋሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ ገብተዋል።
የሌሎች የአፍሪካ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከሠዓት በኋላ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይጠበቃል።
ሚኒስትሮቹን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ፋይሰል አልዩ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
በስብሰባው ለመሳተፍ የላይቤሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲ ማክስዌል ሳህ ኬማያ ትናንት አዲስ አበባ ገብተዋል።
39ኛው የኅብረቱ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባዔ ለሁለት ቀናት “ጥበብ፣ ባህልና ቅርስን የምንፈልጋትን አፍሪካ ለመገንባት እንጠቀም” በሚል መሪ ሃሳብ ይካሄዳል።
ስብሰባው ጥቅምት 4 እና 5 ቀን 2014 ዓ.ም ይካሄዳል።
በ39ኛው የአፍሪካ ሕብረት የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ የሕብረቱ 55 አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።