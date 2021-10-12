መንግስት በላይኛው የስልጣን እርከን የጀመረውን አካታች እንቅስቃሴ ወደ ታችኛው እርከን ማውረድ ይኖርበታል

ባህርዳር፤ ጥቅምት 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) አዲሱ መንግስት በላይኛው የስልጣን እርከን የጀመረውን የተፎካካሪ ፓርቲዎችን አባላት በሃላፊነት የማካተት ጅምር እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ማውረድ እንደሚኖርበት ተጠቆመ።
የአሀዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ለኢዜአ እንደተናገረው፤ የመንግስት ምስረታ በሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የመምጣቱ ቀጠናዊ ትስስርን የሚያጠናክርና ህብረ ብሄራዊ አንድነትን የሚያመጣ ነው።
“ብልጽግና ፓርቲ አብላጫውን ድምጽ አገኘ ማለት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ድምጽ አላገኙም ማለት አይደለም” ያለው ጋዜጠኛ ጥበቡ፤ ለተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የተሰጠው ሹመት ተገቢ እንደሆነ ገልጿል።
በዚህ ረገድ የተጀመረው አካታች የፖለቲካ እንቅስቃሴ እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ድረስ መውረድ እንደሚኖርበት ጠቁሟል።
መንግስት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በሃላፊነት ውስጥ ማካተቱና ሹመት መስጠቱ በጋራ በመስራት አገር ለማሳደግና የህብረተሰቡን መሰረታዊ ችግሮች ለመፍታት ካለ ፍላጎት የመነጨ መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚቻል አስረድቷል።
ከዚህ አንጻር በክልልና ፌዴራል መንግስቱ ሹመት ያገኙ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች በትብብር በመስራት የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው አመልክቷል።
መንግስት ለቀጣይ አምስት ዓመታት በመራጩ ህዝብ የተሰጠውን የስልጣን ኮንትራት በብልሹ አሰራርና አገልግሎት የተማረረውን ህዝብ መካስ እንዳለበት ተናግሯል።
የተጀመረውን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገርም ሁሉም አካላት የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ተመልክቷል።