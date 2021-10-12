አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 2/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የሴቶች ዓሣ አቀነባባሪዎች እና ነጋዴዎች ማኅበር ተመሰረተ።
ከምስረታው በኋላ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሴቶች ዓሣ አቀነባባሪዎችና ነጋዴዎች ኔትዎርክ አባል መሆኗ ይፋ ሆኗል።
የማኅበሩ መመስረት በአገር፣ በአህጉር እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የገበያ ትስስርን በማጠናከር ከዘርፉ ተጠቃሚነትን ለማመቻቸት እንደሚረዳ ተገልጿል።
በግብርና ሚኒስቴር የዓሣ ሃብት ልማት ዳይሬክተር አቶ ሁሴን አበጋዝ ማኅበሩ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲቋቋም የተፈለገው በዘርፉ በተሰማሩ ባለሙያዎች መካከል የእውቀት ሽግግር እንዲኖርና የገበያ ትስስሩን ለማጠናከር እንደሆነ ተናግረዋል።
ከአፍሪካ አገራት ጋር የሚያስተሳስር በመሆኑ ሴቶች የአቅም ግንባታ እንዲያገኙ፣ ምርቶቻቸውን በጥራት እንዲያቀርቡና በጎረቤት አገራት መሸጥ የሚያስችላቸውን ዕድል እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
የአፍሪካ የዓሣ አቀነባባሪዎችና ነጋዴዎች ማኅበር ምክትል ፕሬዚደንት ሱዛን ጄሪ በበኩላቸው፤ በምርምር ላይ ላሉ ሴቶች፣ አገልግሎት ሰጪዎችና በሚኒስቴር ደረጃ ካሉ ሴቶች ጋር መስራት የሚያስችላቸው በመሆኑ ራሳቸውን ለማብቃትና ለማሳደግ ይረዳቸዋል ብለዋል።
ማኅበሩ በዘርፉ የተሰማሩ ሴቶችም ሆኑ ወንድ ባለሙያዎች አህጉራዊና ቀጠናዊ የልምድ ልውውጥ እንዲያካብቱ ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
በዘርፉ የተሰማሩት ሴቶችም አገሪቷ በዓሣ ሃብት ትልቅ አቅም ያላት ብትሆንም ከዘርፉ የሚገባትን ያህል እየተጠቀመች አለመሆኑን አንስተዋል።
ማኅበሩ በኢትዮጵያ መቋቋሙና በአፍሪካ ደረጃም አባል መሆን መቻሉ በተለይ ሴቶች በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲያጠናክሩና የተሻለ ገቢ እንዲኖራቸው የሚያግዝ ነው ብለዋል።
ይህም አጠቃላይ የወጪና ገቢ ንግዱን በማሳለጥ፣ በአህጉርና በዓለም አቀፍ ደረጃ የገበያ ትስስርን በማጠናከር እንዲሁም የተሻለ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ረገድ ጉልህ ሚና እንዳለው ጠቁመዋል።
የአፍሪካ ሴቶች ዓሣ አቀናባሪዎችና ነጋዴዎች ኔትዎርክ እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2017 የተቋቋመ ሲሆን ከ30 በላይ አባል አገራት አሉት።
ማኅበሩ አልጄሪያ፣ ግብጽ፣ ቱኒዚያ፣ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ካሜሮን፣ ቶጎ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ ብሩንዲ፣ ሱዳን፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ዛምቢያ፣ ማላዊ፣ ማደጋስካር፣ ደቡብ አፍሪካ እና ሌሎችም አባል አገራት ይገኙበታል።