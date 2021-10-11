ከ7 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ሰመራ ፤ጥቅምት 1/2014(ኢዜአ) የአዋሽ ጉምሩክ መቆጣጣሪያ ቅርጫፍ ጽህፈት ቤት ከ7 ነጥብ 5ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋሉን አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የኮንትሮባንድ መከላከል ቡድን መሪ ኢንፔስክተር ዓለሙ ይመር ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹን የተያዙት በመኢሶ ከተማው ውስጥ ነው።
እቃዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ከምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በመነሳት ወደ መሃል ሀገር ለማስገባት ሲዘጋጅ መሆኑን አስታውቀዋል።
የጉምሩክ ሰራተኞችና የጸጥታ አካላት ሕገ-ወጥ የመተላለፊያ መሥመሮችን በመዝጋታቸው እቃዎቹን ጭነው የነበሩ ተሽከርካሪዎች በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ለማራገፍ መገደዳቸውን አስረድተዋል።
ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በተደረገ ክትትል ዕቃዎቹ በአራት ግለሰቦች ቤት ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸውን ገልጸው፤ ከእቃዎቹም ልባሽ ጨርቅ፣መድኃኒትና ሲጋራ እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች ከጉምሩክ ሰራተኞችና ጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እቃዎቹ በቀጥጥር ስር እንዲዉሉ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ኢንስፔክተር ዓለሙ ምስጋና አቅርበዋል።