የሀገሪቱን ሉአላዊነት የሚገዳደር የትኛውንም ጉዳይ በሰንደቅ ዓላማ አንድነት በመሰባሰብ መታገል ይገባል

አሶሳ፤ ጥቅምት 01 / 2014 (ኢዜአ) የሃገሪቱን ሉአላዊነት ለመገዳደር የሚደረግ የትኛውንም ጉዳይ በሰንደቅ ዓላማ ስር በአንድነት በመሰባሰብ መታገሉን መቀጠል አለብን ሲሉ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱልአዚም መሃመድ አሳሰቡ፡፡
ብሔራዊ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል ዛሬ በክልሉ ደረጃ በአሶሳ ከተማ ተከብሯል፡፡
ኮሚሽነሩ በወቅቱ እንዳሉት፤ ሰንደቅ ዓላማ የህብረ ብሔራዊነታችን እና የማንነታችን መገለጫ ነው፡፡
ለሃገር ቀጣይነት ኢትዮጵያውያን በየጊዜው ታላላቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል ያሉት ኮሚሽነሩ፤ በዚህ ምክንያት ሰንደቅ ዓላማ በየዕለት እንቅስቃሴአችን የሚታወስ ሆኗል ብለዋል፡፡
የሃገራችንን ሉአላዊነት ለመገዳደር የሚደረግ የትኛውንም ጉዳይ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በሰንደቅ ዓላማ ጥላ ስር በመሰባሰብ ትግሉን ማጠናከር አለብን፡፡
በተለይም ተተኪ ህጻናት ለሰንደቅ ዓላማ እና ለሃገር ያላቸው ፍቅር እንዲጨምር የበለጠ መስራት እንደሚገባም አመላክተዋል፡፡
በበዓሉ ከተሳተፉ የክልሉ ነዋሪዎች መካከል አቶ አቶም ሙስጣፋ በሰጡት አስተያየት፤ኢትዮጵያውያን ለሰንደቅ ዓላማ እንሰጠው የነበረው ክብር መጠናከር አለበት ብለዋል።
አንድነታችን እየተጠናከረ በመጣበት በአሁኑ ወቅት ሰንደቅ ዓላማ በበለጠ ማክበር አለብን ሲሉም ገልጸዋል።
“በአዲስ ምዕራፍ በተሟላ ሉአላዊነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ” መሪ ሀሳብ በተከበረው በዓል ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ተገኝተው የሰንደቅ ዓላማ መስቀል ሥነ-ሥርዓት አካሂደዋል፡፡