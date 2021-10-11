የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለፈው ወር በነበረበት ይቀጥላል

አዲስ አበባ ጥቅምት 1/2014 (ኢዜአ) የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ከአውሮፕላን ነዳጅ በስተቀር ባለፈው ወር በነበረበት እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው በጥቅምት 2014 ዓ.ም ከአውሮፕላን ነዳጅ ውጭ ያለው የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በመስከረም 2014 ዓ.ም ሲሸጥበት በነበረው ዋጋ ይቀጥላል።
በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ እየጨመረ በመጣው የነዳጅ ምርት መሸጫ ዋጋ መሰረት የችርቻሮ መሸጫ ዋጋው እንደገና ቢሰላ የተለየ ይዘት እንደሚኖረው ሚኒስቴሩ በመግለጫው አመልክቷል።
ሆኖም መንግስት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት በማስገባት ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴው ተረጋግቶ እንዲቀጥል የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ባለፈው ወር በነበረበት እንዲቀጥል ወስኗል ብሏል።
የአውሮፕላን ነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋን በሚመለከት የዓለም የነዳጅ ዋጋን መሰረት በማድረግ እንዲከለስ መደረጉ ታውቋል።
በዚሁ መሰረት በመስከረም ወር የአውሮፕላን ነዳጅ ዋጋ አዲስ አበባ ላይ በሊትር ሲሸጥበት ከነበረው 45 ብር ከ76 ሳንቲም ወደ 47 ብር ከ43 ሳንቲም ከፍ እንዲል መደረጉ ተገልፇል።
በዓለም ገበያ ላይ የሚኖረውን የነዳጅ ዋጋ መነሻ በማድረግ እንደ አስፈላጊነቱ ማስተካከያ ሊደረግ እንደሚችልም አስታውቋል።