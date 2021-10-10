በተሻሻሉ የስኳር ድንች ዝርያዎች እገዛ የአርሶ አደሩ ምርታማነት እየተሻሻለ ነው

ጂንካ መስከረም 30/2014 (ኢዜአ) ጂንካ ዩኒቨርሲቲ የተሻለ ምርት መስጠት የሚችሉ ድርቅ የሚቋቋሙና በበሽታ የማይጠቁ ሁለት የስኳር ድንች ዝሪያዎችን ለአርሶ አደሮች በማከፋፈል ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝደንት ጽሕፈት ቤት ከደቡብ ኦሞ የግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመተባበር አዋሳ 09ና በርኩሜ በመባል የሚታወቁ የስኳር ድንች አይነቶችን ነው ለአርሶ አደሮች ያሰራጨው።
በደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳ ሼጲና ባይፅማል ቀበሌ ለሚገኙ 20 አርሶ አደሮች የተሻሻለው የስኳር ድንች ዝሪያ ድርቅን መቋቋማ የሚችል ሲሆን በቫይረስ የመጠቃት እድሉም አነስተኛ መሆኑ የተረጋገጠ ነው።
ዝርያዎቹ አርሶ አደሮች ቀደም ሲል ከሚጠቀሙት ጋር ሲነፃፀር በእጥፍ ምርት የሚሰጥና በአጭር ጊዜ የሚደርስ መሆኑንም በጥናትና ምርምር ስራው ተሳታፊ የሆኑት የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የሆርቲካልቸር መምህር ሁንዴሳ ፉፋ ለኢዜአ ተናግረዋል።
አዳዲስ ዝሪያዎቹ ከአካባቢው የአየር ሁኔታና አፈር ጋር መላመዳቸውንና ውጤታቸው በማረጋገጡ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንደሚሰራጭም ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኤልያስ አለሙ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው ውጤታማ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በማምጣትና በማላመድ ሽግግር በማድረግ የአርሶ አደሮችን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ ነው።
የዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር መምህር ሰሙ ይታፈሩ በበኩላቸው በሰብል፣ በጓሮ አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል ብለዋል።
የጂንካ ዩኒቨርስቲ በምርምር ማዕከሉ ከሰብልና ከሆርቲካልቸር በተጨማሪ ለአርሶ አደሩ የተሻለ የወተት ምርት መስጠት የሚችሉ የእንስሳት ዝሪያዎችን እያዳቀለ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
የስኳር ድንች ዝርያ ወስደው እያለሙ ካሉ አርሶ አደሮች ውስጥ በደቡብ ኦሞ ዞን የደቡብ አሪ ወረዳ የሼጲ ቀበሌ አርሶ አደር ጌታሁን ወዲ እንዳሉት ቀደም ሲል ያለሙት የነበረው ዝሪያ ለመድረስ ከ6 እስከ 7 ወር ይፈጅበት ነበር።
የተሻሻለው ዝሪያ ከ3 እስከ 4 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ምርት እንደሚሰጥ ገልጸው ይሄም የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚያደርጋቸው አስረድተዋል።
ሌላው አርሶ አደር ባማይ ወኪ በበኩላቸው ቀደም ሲል ያለሙት ከነበረው የስኳር ድንች ዝሪያ ከአንድ ሄክታር ከ300 ኩንታል ያልበለጠ ምርት ያገኙ እንደነበር አስታውሰው ከዩኒቨርሲቲው ያገኙት የተሻሻለው ዝሪያ ከአንድ ሄክታር ከ450 እስከ 480 ኩንታል ምርት እንደሚሰጥ ገልጸዋል።
የተሰጣቸው የስኳር ድንች ዝርያ ከምርት ማሳደጉም ባለፈ በቀላሉ በበሽታዎች እንደማይጎዳ ማየታቸውንም ገልጸዋል።
በቀጣይም ዝሪያውን በማስፋፋትና ለሌሎች አርሶ አደሮች በማከፋፈል ጭምር ተጠቃሚ ለመሆን እየሰሩ እንዳሉ ተናግረዋል።