የአዲሱ መንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሻግሩ ናቸው

ሚዛን አማን፤ መስከረም 29/2014 (ኢዜአ)፡ አዲሱ መንግስት ትኩረት ያደረገባቸው የ2014 ዕቅድ አቅጣጫዎች በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ከተደረጉ ኢትዮጵያን አንድ እርምጃ ወደ ፊት የሚያራምዱ መሆናቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ።
በዩኒቨርስቲው የምርምርና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር አብዮት አስረስ እንዳሉት በጤና ዘርፍ የተቀመጡ በሽታን አስቀድሞ መከላከልና በጥራት አክሞ ማዳን ጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብ ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል።
በሽታን አስቀድሞ መከላከል ከተቻለ ህብረተሰቡ ለህክምና የሚያወጣውን ገንዘብ ማትረፍ ከማስቻሉ ባለፈ ኢኮኖሚን ለማረጋጋት እንደሚያግዝ ጠቁመዋል።
በአዲሱ መንግስት የተቀመጡ የጤና ዕቅዶችን በተገቢ ሁኔታ ተግባራዊ ከተደረጉ ህብረተሰቡ በህመም ምክንያት ከስራ በመቅረት የሚባክነውን ጊዜና ሀብት በማዳን የአገር ልማትን ለማቀላጠፍ እንደሚያስችል አመልክተዋል።
በዩኒቨርስቲው የመማር ማስተማር ምክትል ፕሬዚዳንትና የምጣኔ ሀብት መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ጥምቀቴ ዓለሜ በበኩላቸው መንግስት የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት በትኩረት ሊሰራ ይገባል።
በኢትዮጵያ አሁን እየተስተዋለ ያለው የኑሮ ውድነት ከአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም የመጣ እንደሆነም ተናግረዋል።
ለዚህም ”ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቼ እሰራለሁ ያለውን ቃል ወደ ተግባር በመቀየር የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በፍጥነት ሊተገብር ይገባል ”ብለዋል።
የኑሮ ወድነቱ እንዲስተካከል ፍላጎትና አቅርቦት ለማጣጣም በግብርናው መስክ ያለውን እምቅ አቅም ተጠቅሞ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
ለሥራ ዕድል ፈጠራና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ቅድሚያ ተሰጥቶ ከተሰራ የኑሮ ውድነት ችግሩን ለመቅረፍ አጋዥ እንደሚሆን አመልክተዋል።
የችግሩን መንስኤ ማወቅ እስከተቻለ ድረስ መፍትሄው አዲሱ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ሊመጣ የሚችል እንደሆነም ጠቁመዋል።
“ቅቡልነት ያለው መንግስት በአገሪቱ እስካለ ድረስ ሊፈታ የማይችል ምንም አይነት ችግር አይኖርም” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የታሪክ መምህር ታማኝ ወይሳ ናቸው።
ያለምንም ልዩነት ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በከተማና በገጠር ለማድረስ ቃል መገባቱ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣና የዜጎችን ጥያቄ የሚመልስ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የትምህርት ሥርዓት ማሻሻያው በራሱ ትልቅ አገራዊ ለውጥ የሚያመጣ መሆኑንም ተናግረዋል።
ምሁራኑ በአዲሱ መንግስት የተመላከቱ የ2014 ዓመተ ምህረት የትኩረት አቅጣጫዎች ትክለለኛና የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገቡ በመሆናቸው አዲሱ ካቢኔ በቁርጠኝነት ተግባራዊ አድርጎ ኢትዮጵያን እንዲያሻግር ጠይቀዋል።
ለዚህም ስኬት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል።
በአዲሱ መንግስት ምሰረታ በሁለቱ ምክር ቤቶች የኢፌዲሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባደረጉት ንግግር እና በበዓለ ሲመት ስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ባስተላለፉት መልክት የመንግስትን የትኩረት አቅጣጫዎችን ማመላከታቸው ይታወቃል።