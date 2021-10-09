ማህበሩ በወረራው ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ3 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ምግብ ድጋፍ አደረገ

ባህርዳር፤ መስከረም 29/2014 (ኢዜአ) የቅን ልቦች የበጎ አድራጎት ማህበር ማህበራዊ የትስስር ገፆችን በመጠቀም ባሰባሰበው ከ3 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ምግብ በህወሓት የሽብር ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ አደረገ።
ማህበሩ ያሰባሰበውን ድጋፍ ትናንት በባህርዳር ከተማ በመገኘት ለክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማዕከል አስረክቧል።
የማህበሩ አስተባባሪ አቶ ኢዮብ መልካሙ በወቅቱ እንዳሉት፤ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራ ክልል በፈጸመው ወረራ ንጹሃን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ለድጋፍ ማሰባሰቡ ምክንያት ሆኗል።
የስራ ቅርበት ያላቸው አምስት ጓደኛሞች በመመካከር በማህበራዊ የትስስር ገፆች ተጠቅመው ገንዘብ በማሰባሰብ የድርሻቸውን ለመወጣት በመወሰን ድጋፍ ማሰባሰብ እንደቻሉ አስረድተዋል።
በዚህም በተሰበሰበ ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዬን ብር በላይ ወጪ 600 ኩንታል የስንዴ ዱቄት እና 7 ሺህ 500 ሊትር ዘይት በመግዛት በደሴ፣ ደባርቅ፣ እብናትና ባህርዳር ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ድጋፍ እንዲውል ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል።
በድጋፍ አሰባሰቡ ከ500 በላይ የሚሆኑ በውጭና ሀገር ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በመሳተፍ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ጠቁመው፤ እስከ 100 ሺህ ብር ያዋጡ መኖራቸውን ጠቅሰዋል።
የማህበሩ አባላት የአስተዳደርና የግላቸውን የመጓጓዣ ወጭ በራሳቸው ገንዘብ በመሸፈን እርዳታውን ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል ማመቻቸታቸውን ገልጸዋል።
የአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባባሪያ ማዕከል ምክትል አስተባባሪ አቶ ጀንበሩ ደሴ
በበኩላቸው፤ በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ከ789 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወገኖች መፈናቀላቸውን አውስተው፤ ”ግለሰቦች በራሳቸው ተነሳሽነት ድጋፍ አሰባስበው መምጣታቸው አርአያነት ያለው ተግባር ነው ” ብለዋል።
የተለገሰው እርዳታ 4 ሺህ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ለአንድ ወር የሚመግብ መሆኑን አስታውቀዋል።
የክልሉና ፌደራል መንግስት ለተፈናቃዮች በቋሚነት እርዳታ እያቀረቡ መሆኑን ጠቁመው፤ ”ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚበረታታ ነው” ብለዋል።
ማዕከሉ በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት በማህበሩ የተደረገው ድጋፍ ተፈናቃዮች ወደ አሉበት አካባቢ በማጓጓዝ በፍትሃዊነት የሚሰራጭ መሆኑን አስታውቀዋል።