ተመራቂዎች ኢትዮጵያ ፈተናዎቿን እንድታልፍ ሳይሰስቱ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው

አርባምንጭ ፤ መስከረም 29/2014 (ኢዜአ) ተመራቂዎች በትምህርት ተፈትነው እንዳለፉ ሁሉ፤ ኢትዮጵያም ፈተናዎቿን እንድታልፍ ሳይሰስቱ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው ሲሉ የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው አሳሰቡ፡፡
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መስኮች ያስተማራቸውን ከ6 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ላይ የተገኙት ዶክተር ሹመቴ ግዛው እንዳሉት፤ተመራቂዎች ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎቿን በአሸናፊነት እንድትወጣ ድርሻቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል።
ትምህርትና ዕውቀት ድህነትን በማሸነፍ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማረጋገጥ የማይተካ ሚና እንዳላቸውም ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያካበቱትን ዕውቀት በመጠቀም ችግር ፈቺ ብልሃተኞች፣ የተዘጉትን የሚከፍቱ ቁልፎችና የእውነት ፈራጅ ዳኞች መሆን እንዳለበቸው አሳስበዋል።
ተመራቂዎች ለኢትዮጵያ ለመሮጥ እንደተዘጋጀ አትሌት፣ ጠላቱን ለማሸነፍ እንደተዘጋጀ ወታደር እንዲሆኑላት አበርክቶቸውን አጥብቃ ትሻለች ብለዋል ዶክተር ሹመቴ።
ያለንበት ወቅት ብዙ ተግዳሮቶችን ያስተናገድንበት ቢሆንም የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን የወረወሩብንን አፍራሽ ድንጋይ አሰባስበን ወደ መረማመጃነት እየቀየርን ወደ ኢትዮጵያ ብልጽግና ማማ እያመራን ነው ያሉት።
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ በበኩላቸው፤ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተሻለ ዴሞክራሲ የታየበት አካታች መንግሥት በተመሠረተበት ወቅት ላይ መመረቃቸው ልዩ እንደሚያደርጋቸው አስታውቀዋል።
ተመራቂዎች ለሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ ከመንግሥትና ሕዝብ ጎን በመቆም የድርሻቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለሀገር ልማት የሚበጁ ምርምሮችን በማድረግ ለሁለንተናዊ ዕድገት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ዶክተር ይስሃቅ ከቼሮ በታሪክ ትምህርት ባበረከቱት አስተዋጽኦ ዩኒቨርሲቲው የፕሮፌሰርነት ማዕረግ በምረቃው ሥነ ሥርዓት ሰጥቷቸዋል።
በዩኒቨርሲቲው ታሪክ የመጀመሪያው ፕሮፌሰር በመሆናቸው መደሰታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
በዩኒቨርሲቲው በነበራቸው ቆይታ ለፖሊሲ ማዕቀፍ ግብዓት የሚሆኑ ከ60 በላይ ጥናታዊ ጽሑፎችን እንዳዘጋጁ ተናግረዋል።
በቀጣይም ለሀገሬ ሰላምና ልማት የሚጠበቅብኝን ሁሉ በማድረግ ለሌላው አርአያ ለመሆን እሰራለሁ” ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የግብርና ሳይንስ ኮሌጅ የማዕረግ ተመራቂና የሜዳሊያ ተሸላሚዋ ሠራዊት ታደሰ በሰጠችው አስተያየት፤ ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ካለችበት ችግር ተላቃ ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ ለማገዝ የሚጠበቅባትን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች።
”ያለ ሰላም ማንኛውም ተግባር ስለማይከናወን ባለሁበት ስፍራ ለሰላም የድርሻዬን እወጣለሁ” ብላለች።
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለ34ኛ ጊዜ ዛሬ ያስመረቃቸው 6ሺህ 556 ተማሪዎችን በመጀመሪያ፣ ሁለተኛና ሦስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁ ሲሆን፣ ከመካከላቸውም 2ሺህ 217 ሴቶች እንደሆኑ ተገልጿል።