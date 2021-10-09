አዲስ አበባ፤ መስከረም 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) በተከናወኑ ስራዎች ላይ እየጨመርን ለኢትዮጵያ ውጤት የሚታይበት ስራ እንፈፅማለን ሲሉ አዲስ የተሾሙት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ ገለጹ፡፡
አዲስ የተሾሙት ሚኒስትር ከቀድሞው ሚኒስትር ዶክተር አብረሃም በላይ የስራ ርክክብ አድርገዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ቀደም ሲል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲመራ እንደነበር አስታውሰዋል።
ተቋሙ በቅብብሎሽ ከዚህ የደረሰ መሆኑን ገልጸው “በተከናወኑ ስራዎች ላይ እየጨመርን ለኢትዮጵያ ውጤት የሚታይበት ስራ እንፈፅማለን” ብለዋል።
በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተሰጣቸውን ሃላፊነት በብቃት ለመወጣት መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
ተቋሙ በሰው ሃይል ግንባታ፣ በአደረጃጀት እንዲሁም በቴክኖሎጂና በፋይናንስ ጠንካራ ሆኖ በሃገር ደረጃ በምሳሌነት የሚጠቀስ እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል።
በቀጣይም ተቋሙ ያስቀመጠውን ግብ አሳክቶ የታሪኩ ተቋዳሽ እንድንሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
አዲሱ ሚኒስትር በተቋሙ ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልም ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ለተሾሙት ዶክተር አብርሃም በላይ በስራቸው ስኬታማ እንዲሆኑ በመመኘት ላደረጉላቸው አቀባበል አመስግነዋቸዋል።
በቀጣይም በተቋሙ የነበራቸውን ልምድና ተሞክሮ በማጋራት ከጎናችን እንደማይለዩን እናምናለን ብለዋል።
የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር አብርሃም በላይ፤ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በነበራቸው ቆይታ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በቆይታቸው የተቋሙ ሰራተኞች ለነበራቸው አስተዋፅኦ አመስግነው በቀጣይም በመተጋገዝ አብረን እንሰራለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በመንግስት ሃላፊነት ውስጥ መሳተፋቸው ትልቅ የለውጥ ምዕራፍ መሆኑን ጠቅሰው የሃሳብ ልዩነቶች ቢኖሩም አብሮ ከመስራት የሚያገድ አይሆንም ብለዋል።
የፓለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ አይዶሎጅዎች ቢኖሯቸውም ለሰላም፣ ልማትና የአገር ህልውና ላይ የተለየ አቋም አይኖራቸውም ነው ያሉት።