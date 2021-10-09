“ተመራቂ ተማሪዎች በአረጋዊያን እናትና አባቶቻችሁ መመረቅንም እንዳትዘነጉ”

አዲስ አበባ፣ መስከረም 29/2014( ኢዜአ) “ተመራቂ ተማሪዎች በአረጋዊያን እናትና አባቶቻቸሁ መመረቅንም እንዳትዘነጉ” ሲሉ የመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ሥራ አስኪያጅ ተናገሩ።
ቅድስትማሪያም ዩኒቨርስቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 1 ሺህ 585 ተማሪዎች አስመርቋል።
ተመራቂዎቹ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በማርኬቲንክ ማኔጅመንት፣ በቱሪዝምና ሆስፒታሊቲ፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አጠናቀው የብቃት ምዘና ወስደው ያለፉ መሆናቸው ታውቋል።
በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ሥራ አስኪያጅ የክብር ዶክተር ቢንያም በለጠ ተመራቂዎች ሁሌም መልካም ማድረግን፣ ቅንነትንና ሰብአዊነትን የህይወታቸው መርህ እንዲያደርጉ መክረዋል።
ከዩኒቨርሲቲ ትምህርታችሁን አጠናቃችሁ ተመርቃችኋል፤ በአረጋዊያን እናትና በአባቶች መመረቅን ደግሞ ምን ጊዜም እንዳትዘነጉ” ብለዋል።
ቅድስትማሪያም ዩኒቨርስቲ ለመቄዶኒያ የትምህርት እድል መስጠቱ የሚያስመሰግነው ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
የዩኒቨርስቲው መስራችና ፕሬዝዳንት ዶክተር የወንድወሰን ታምራት፤ ዩኒቨርስቲው የተማሪዎችን የቅበላ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከማሳደግ ባለፈ ለትምህርት ጥራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዩኒቨርሲቲው ከማስተማር በተጨማሪ የሚመረቁ ተማሪዎች ሥራ እንዲያገኙ ተገቢውን ክትትል ይደረጋል ብለዋል።
“ከምረቃ በኋላ ለዜጎች ብሎም ለአገራችሁ በምታበረክቱት አስተዋፅኦ ነው የእናንተ ውጤት የሚለካው” ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል።
የዛሬ ተመራቂዎች በሥራ ዓለምም መማር መኖሩን ተገንዝባችሁ ለመማር ዝግጁ መሆን አለባችሁ፤ በየሙያ መስኩ የጥሩ ስነ ምግባር ባለቤት እንድትሆኑ ሲሉም መክረዋል።
በዕለቱ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ የዋንጫ፣ ሜዳሊያና የምስክር ወረቀት ተሸላሚ ለነበሩ ተማሪዎችም ሽልማታቸውን ከእርሳቸው እጅ ተቀብለዋል።
ቅድስት ማሪያም ዩኒቨርስቲ ዛሬ ካስመረቃቸው 1 ሺህ 585 ተማሪዎች መካከል 971ቱ ሴቶች ናቸው።