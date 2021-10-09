የህዝብ አንገብጋቢ ችግሮችን መፍታት የመንግስት መሠረታዊ አቅጣጫ ይሆናል- አቶ ሽመልስ አብዲሳ

ድሬዳዋ፤ መስከረም 29/2014(ኢዜአ) የህዝብ አንገብጋቢ መሠረታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የአዲሱ መንግስት መሠረታዊ አቅጣጫ ይሆናል ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ፡፡
የሶስት ተጎራባች ክልሎች ርዕሰ-መስተዳድሮች በሐረር ከተማ በ67 ሚሊዮን ብር የተገነባውን ዘመናዊ ህንጻ መርቀው አገልግሎት አስጀምረዋል፡፡
በዚህ ወቅት አቶ ሽመልስ እንደተናገሩት፤ የአዲሱ መንግስት አንዱ መገለጫ ፕሮጀክቶች በታለመላቸው ጊዜ ፣ ጥራትና በጀት ማጠናቀቅ ይሆናል፡፡
በአሁኑ ወቅት ለአገልግሎት የተዘጋጀው የምስራቅ ሐረርጌ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ጽህፈት ቤት እና በባቢሌ ተገንብቶ የተጠናቀቀው ትምህርት ቤት የዚህ ማሳያ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
በጀት በመቆጠብ ጥራታቸውን የጠበቁ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትና ፕሮጀክቶች በታለመላቸው ጊዜ ገንብቶ ማጠናቀቅ ላይ መረባረብ በክልሉ የህዝብ አንገብጋቢ መሠረታዊ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍታት መሠረታዊ አቅጣጫ ይሆናል ብለዋል ፡፡
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በዚሁ መንገድ ርብርቡ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ላይ ከተገኙት መካከል የሐረሪ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው፤ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ተገንብተው ለአገልግሎት ዝግጁ የሆኑት ፕሮጀክቶች በሀገሪቱም ሆነ በክልሎች ለሚገነቡት ፕሮጀክቶች በአርአያነት የሚጠቀሱ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በጀትን በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ በቁጠባ በማዋል ጥራታቸውን የጠበቁ ፕሮጀክቶችን መከወን መሠረታዊ ጉዳይ መሆኑን “ለክልላችን ልምድ ቀስመንበታል“ ብለዋል፡፡
የምሥራቅ ሐረርጌ ዞን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ዓለሙ፤ ለጽህፈት ቤቱ የተገነባው ዘመናዊ ተቋሙ ለዞኑ ተደራሽ አገልግሎት በመስጠትና በጀትን በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል የህዝብን መሠረታዊ የልማት ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስ ያግዛል ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቱ ጥራቱን ጠብቆ በተያዘለት ጊዜ ለአገልግሎት የበቃው ጥብቅ ሙያዊ ክትትልና የአመራሩ ቁርጠኝነት ስላልተለየው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የጽህፈት ቤቱ የኦዲት ሠራተኛ አቶ ጥላሁን መሠረት ፤ የቀድሞው ጽህፈት ቤት ለሥራ ምቹ እንዳልነበር አውስተው፤ በዘመናዊ መልክ በተገነባው ጽህፈት ቤት ለሕዝብ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅተናል ብለዋል፡፡
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ላይ የሱማሌ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድን ጨምሮ የፌደራልና የክልል ክፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡