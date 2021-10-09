የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማያከብሩ አካላት ላይ መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክለኛና ሕጋዊ ነው

አዲስ አበባ፤ መስከረም 29/2014(ኢዜአ) የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማያከብሩ አካላት ላይ መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክለኛና ሕጋዊነትን የተከተለ መሆኑን ሴት የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ።
መንግሥት በቅርቡ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብተዋል ያላቸውን ሰባት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሠራተኞች በ72 ሠዓታት ውስጥ ከአገር እንዲወጡ መወሰኑ ይታወሳል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ ሴት የሕግ ባለሙያዎች፤ ማንኛውም ዲፕሎማት የተመደበበትን አገር ሉዓላዊነትና ሕግ ማክበር አለበት ብለዋል።
የሕግ ባለሙያዋ ብሌን አስራት፤ አንድ የውጭ ዜግነት ያለው ግለሰብ ወደ ሌላ አገር ሲገባ የአገሪቱን ሉዓላዊነትና ለሌች የውስጥ ሕጎችን የማክበር ግዴታ አለበት ብለዋል።
ያም ሆኖ ማንኛውም ዲፕሎማት ወይንም ተቋማትን ወክለው የሚገኙ አካላት ሕግን ተላልፈው ሲገኙ ተቀባይ አገራት ተገቢውን እርምጃ የመውሰድ መብት እንዳላቸው ተናግረዋል።
መንግሥትም በተመድ ሠራተኞች ላይ የወሰደው እርምጃ ተገቢና የዘርፉ ዓለም አቀፍ ሕጎችም የሚደግፉት ተግባር መሆኑን ነው ያስረዱት።
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ጸሃይ መንክር በበኩላቸው ኃያላን አገራት በማደግ ላይ ያሉ አገራት ልክ እንደ እነርሱ ሉዓላዊ አገር መሆናቸውን መረዳትና ማክበር አለባቸው ብለዋል።
የተራድኦ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ዓላማቸውንና ሥራቸውን በአግባቡ በማስረዳት ከመንግሥት ፍቃድ የመጠየቅና በዛም መሰረት የመከወን ግዴታ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ይሁንና ከዚህ አግባብ ውጪ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ የአገር ውስጥም ሆነ ዓለም አቀፉ ሕግ በግልጽ ያስቀመጠው ድንጋጌ መኖሩን ገልጸዋል።
የሕግ አማካሪና ጠበቃ አበባ መንግሥቱ፤ መንግሥት በተመድ ሠራተኞች ላይ የተወሰነው ውሳኔ ሕጋዊና ትክክለኛ እርምጃ መሆኑን ተናግረዋል።
መንግሥት በተመድ ሠራተኞች ላይ ለወሰደው እርምጃ፤ ምክንያት ነው ያላቸውን ዝርዝር ጉዳዮች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ይፋ ማድረጉ ይታወቃል።